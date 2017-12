Notebooky môžu dostať jednotné nabíjačky

Medzinárodná komisia pracuje na štandarde, ktorý by mal zjednotiť výrobcov notebookov.

17. dec 2013 o 11:25 Milan Gigel

SAN FRANCISCO, BRATISLAVA. Deje sa čosi, nad čím sa mali zamyslieť výrobcovia počítačovej techniky už od počiatku. Medzinárodná elektronická komisia začína formovať jednotný štandard pre nabíjačky notebookov.

Jednotné koncovky, napätie a odstupňovaný výkon majú zabezpečiť, aby sa znížil objem elektronického odpadu. Nabíjačky by sme mali medzi notebookmi striedať bez ohľadu na ich značku či vek. To by mohlo znížiť množstvo napájacích adaptérov, ktoré spolu s nefunkčnými a starými notebookmi putujú na skládky elektronického odpadu.

Pozitívom tohto kroku by mohlo byť aj zvýšenie bezpečnosti náhradných nabíjačiek, ktoré za nízke ceny ponúkajú alternatívne firmy. Ak by dostali presné štandardy, ktorými sa majú riadiť, mohlo by ubudnúť škôd na elektronike či požiarov.

Komisia úzko spolupracuje s viacerými výrobcami, zatiaľ však nemá úplne jasno v tom, kedy by mohla ratifikovať dohodnutý štandard. Posledná snaha z roku 2011 zameraná na mobilné telefóny priniesla úspech. Osvojila si ju EÚ a výrobcovia mobilov začali rešpektovať predpísané pravidlá.

Napísali na serveri PCPro.co.uk.