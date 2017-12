Indický tablet za 35 eur už predávajú aj v Európe

Vyvinuli ho, aby pomáhal školákom v Indii. Dnes si ho môžu kúpiť fanúšikovia technológií v Británii.

17. dec 2013 o 9:15 Milan Gigel

LONDÝN, BRATISLAVA. Tablet za 35 eur dorazil do Európy. Volá sa UbiSlate 7Ci a je komerčnou verziou tabletu, ktorý firma Datawind vyvinula pre indických školákov. Ide o klon zdokonaleného modelu, známeho pod označením Aakash 2.

Stroj so skromnou cenou má aj skromnú výbavu. Popri 7-palcovej uhlopriečke a Androide ponúka WiFi konektivitu, 512 megabajtov operačnej pamäte a úložisko s kapacitou 4 gigabajtov. Na jedno nabitie vydrží pracovať približne tri hodiny.

Na indický trh vstúpil v roku 2011 ako najlacnejší dotykový tablet na svete, ktorého poslaním je reformácia školstva. Pôvodná verzia sa neosvedčila. Najväčšie nedostatky zariadenia odstránila až druhá generácia. Predaje časom predbehli Samsung, ktorý bol trhovým lídrom.

Kým v Indii sa stal tablet populárnym zariadením pre prístup k internetu, analytici upozorňujú na to, že Európa ho nemusí prijať s rovnakým záujmom. Výbava je možno až príliš skromná na to, čo majitelia moderných zariadení môžu od tabletu očakávať.

UbiSlate vstupuje na trh vo chvíli, keď sa tablety stali marketingovým nástrojom obchodných reťazcov. Tesco zažilo na západných trhoch nečakaný úspech so 120-librovými tabletmi Hudl, Aldi uspel so svojim 80-librovým Lifetab od Medion a Argos ponúka za 100 dolárov model MyTablet. Vo všetkých prípadoch sa reťazce snažia prepojiť tablety so svojim zvyšným portfóliom produktov a služieb, aby tak podporili svoje vernostné programy.

Napísali na serveri BBC.