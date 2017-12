Chýba vám posledný darček? Skúste týchto päť digitálnych

Máte pocit, že pod stromčekom ešte niečo chýba? Skúste predplatné populárnych služieb.

23. dec 2013 o 0:00 Ondrej Podstupka

Fyzické darčeky majú svoje čaro, no pod stromček sa dajú vybrať aj čisto digitálne dary bez ohľadu na to, či má obdarovaný rád hudbu, filmy, alebo fotografiu. Nemusíte ísť do žiadneho obchodu, stačí kreditka. S digitálnym darčekom ale radšej neskúšajte robiť veľké prekvapenia.

Veľa služieb ponúka verzie zadarmo a obdarovaný by možno radšej vylepšil účet v službe, ktorú už používa, ako by mal dostať úplne nový.

Pod stromček môžete dať napríklad obálku, v ktorej napíšete, akú službu a na ako dlho obdarovaný dostal. Dohodnúť na detailoch sa dá aj počas vianočnej večere. Pozrite si päť nápadov na digitálny darček.

Hudobná služba, ktorá umožňuje neobmedzené streamovanie hudby na každom mysliteľnom zariadení. Veľký katalóg pozná klasické hity aj okrajové žánre.

Najviac si predplatné užijú ľudia so smartfónom, prípadne tí, ktorí trávia veľa času za počítačom.

Veľká databáza klasických európskych aj svetových filmov, ktorá za necelých šesť eur mesačne umožňuje neobmedzené sledovanie ktoréhokoľvek filmu v ponuke.

Fanúšikovia akčných trhákov z Hollywoodu budú z ponuky asi sklamaní, no milovníci dobrého filmu si nájdu to svoje.

Krásna výstavná skriňa pre zapáleného fotografa. Predplatné umožňuje na službu zavesiť neobmedzené množstvo fotografií.

Na rozdiel od priestoru na Facebooku či Googli je 500px od základu postavená len pre fotografiu. Umožňuje fotky zoraďovať do setov a sledovať, či sú populárne v komunite fotografov.

Výborná služba pre majiteľov herných konzol PlayStation 3 a Playstation 4. Obdarovaný vďaka nej každý mesiac získa aspoň jednu hru zadarmo, ale aj možnosť odskúšať inak nedostupné demá či hry.

Problémom je, že Sony na Slovensku neumožňuje zakladať účty s prístupom k online obchodu. Väčšina hráčom má preto svoj účet fiktívne založený v inej krajine. Pred kúpou predplatného sa preto radšej spýtajte.

Digitálne predplatné Economist Cena: 188€/rok

Digitálne predplatné je perfektný sprievodný darček k tabletu. Dáva obdarovanému zámienku sa k zariadeniu pravidelne vrátiť a Economist ponúka výborné čítanie a má skvelé aplikácie pre mobily aj tablety.

Ekonomika nemusí sadnúť každému, výlučne digitálne predplatné však ponúka už veľa magazínov a je z čoho vyberať.