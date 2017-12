Výkyvy nálad pomáhajú určiť zlomový bod depresie

Dlhé zotavovanie zo zlej nálady môže byť signálom depresie.

16. dec 2013 o 18:27 Sarah C. P. Williams

Už čoskoro môže aplikácia vo vašom smartfóne, ktorá sa vás desaťkrát za deň spýta, ako sa cítite, rozoznať, že vám hrozí depresia a odporučiť preventívnu terapiu. Vedci zistili, že to, ako rýchlo sa človek vie zotaviť z negatívnych pocitov, môže signalizovať zvýšené riziko prepuknutia vážnej depresie.

„Schopnosť zasiahnuť ešte predtým, ako ľudia prežívajú depresívne stavy, je svätý grál epidemiológie depresie,” hovorí Stephen Gilman z Harvardovej univerzity, ktorý sa na novej štúdii nepodieľal.

Výskumníci požiadali viac ako 600 ľudí, z ktorých časť bola zdravá a časť už depresiou trpela, aby počas piatich až šiestich dní zaznamenávali svoje emócie. V náhodných intervaloch zaznamenali, ako silno pociťujú šťastie, spokojnosť, smútok a úzkosť. Po šiestich až ôsmich týždňoch vyplnili dotazník, ktorý určil ich mieru klinickej depresie.

Hľadajú bod zlomu

Po skončení štúdie sa približne 13 percent ľudí posunulo bližšie k depresii, čo je približne rovnaké percento, aké by sa očakávalo v bežnej populácii. Tím vedcov však zistil, že trendy v každodennej nálade dokázali predpovedať, či sa inak zdravý človek posunie bližšie k depresii.

Dáta ukázali, že posun od zdravého stavu smerom k depresii matematicky pripomína bod zlomu - teda moment, keď sa nahromadí kritická hodnota a systém sa náhle preklopí z jedného stavu do druhého.

Matematické teórie o bode zlomu naznačujú, že systémy strácajú stabilitu s tým, ako sa k zlomovému bodu blížia.

Strácajú rovnováhu

„Ak zasiahnete do akéhokoľvek systému, bude sa do rovnovážneho stavu dostávať dlhšie, ak je v blízkosti zlomového bodu,” vysvetľuje ekologička Ingrid van de Leemput z univerzity v holandskom Wegeningene, ktorá výskum viedla.

Ľudia, ktorí sa dlhšie zotavovali z pocitov smútku, mali väčšiu šancu skončiť s depresiou, uvádza štúdia zverejnená v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences. Výsledky sa zhodovali s matematickým modelom, ktorý výskumníci navrhli na zisťovanie toho, ako môžu emocionálne výkyvy signalizovať blížiaci sa bod zlomu.

„Ak má zdravý človek za sebou nepríjemný telefonát so zamestnávateľom, bude z toho nešťastný tak 10 až 20 minút, ale prejde ho to pomerne rýchlo,” hovorí Angelique Cramerová z univerzity v Amsterdame. „Ľudia, ktorí smerujú k depresii, sú z telefonátu smutní aj na druhý deň.“