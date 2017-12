Procesory od Intelu možno u Google skončia

Google zvažuje vývoj serverových ARM procesorov, aby zefektívnilo beh svojich dátových centier.

16. dec 2013 o 13:20 Milan Gigel

MOUNTAIN VIEW, BRATISLAVA. Intel, ktorý podcenením mobilného trhu oslabil svoje postavenie na trhu sa môže v budúcnosti opäť dostať do úzkych. Jeho piaty najväčší klient uvažuje o tom, že si pre svoje dátové centrá navrhne procesory s architektúrou ARM.

Podľa zdrojov blízkych spoločnosti Google uvažuje firma o tom, že by mohla prevádzku svojich dátových centier zefektívniť novou architektúrou procesorov. Tam, kde sú v serverových farmách čipy od Intelu by v budúcnosti mohli byť úspornejšie a efektívnejšie čipy postavené na architektúre ARM.

Práve tá dobila svet tabletov a smartfónov, svojim citlivým prístupom k spotrebe energie. Google je známy tým, že si svoje serverové produkty od počiatkov vyvíja vo vlastnej réžii priamo na mieru a má za sebou niekoľko generácií modelov. Výrazný krok vpred spojený so zmenou architektúry by tak nemusel byť iba odvážnou špekuláciou.

Google nie je jedinou veľkou firmou, ktorá zvažuje o presune do sveta ARM architektúry. Vývojársky tím Facebooku informoval o tom, že vo svojej softvérovej platforme na preklad PHP skriptov dokončil vývoj podpory pre ARM architektúru. Je pripravený na zakomponovanie nového typu serverov do svojej IT infraštruktúry.

Napísali na serveri Mashable.