Za využívanie nelegálneho sotvéru hrozí až päťročné väzenie

Bratislava 22. októbra (TASR) - Počítačový program je podľa slovenskej legislatívy chránený autorským zákonom. Preto je jeho nelegálne používanie podľa ...

22. okt 2002 o 12:51 © TASR 2002

Bratislava 22. októbra (TASR) - Počítačový program je podľa slovenskej legislatívy chránený autorským zákonom. Preto je jeho nelegálne používanie podľa trestného zákona klasifikované ako porušovanie autorského práva, ktoré je postihované trestom odňatia slobody do 5 rokov a povinnosťou nahradiť spôsobenú škodu výrobcovi počítačového programu. Dnes o tom na tlačovej besede Business Software Alliacne (BSA) SR informovala právna zástupkyňa BSA SR Adriana Tomanová.

Pri nelegálnom používaní softvéru môže súd zároveň uložiť aj trest prepadnutia veci (počítačového zariadenia) alebo peňažný trest až do 5 miliónov Sk. O týchto skutočnostiach začala od dnes informovať BSA SR novou informačnou kampaňou, ktorá je zameraná na boj proti porušovaniu autorských práv výrobcov softvéru. Prezident BSA SR Roman Sládek uvádza, že i keď je kampaň zameraná na autorské práva v oblasti používania softvéru, jej dopad bude širší, pretože osveta sa prejaví i v ostatných oblastiach ochrany autorských práv.

BSA SR v spolupráci s políciou sleduje nelegálne využívanie softvéru v troch základných oblastiach. Prvou sú spoločnosti, ktoré ako koncoví používatelia využívajú nelegálne softvér, druhú predstavujú predajcovia počítačových zostáv, na ktorých je nelegálne nainštalované programové vybavenie a tretia oblasť sa zameriava na ponuku programov prostredníctvom internetu.

V súčasnosti je v štádiu riešenia 31 spoločností z prvej oblasti, z ktorých sa tri prípady riešia prostredníctvom trestného konania a do konca roka by mali prebehnúť v spolupráci s políciou ešte štyri previerky v spoločnostiach. V prípade predajcov je otvorených 27 prípadov, z ktorých je päť predmetom trestného konania. Z nich sa do konca roka očakáva uzatvorenie troch prípadov trestným rozkazom.

Za posledné obdobie sa softvérová kriminalita na Slovensku znížila a podľa prieskumu BSA Piracy Study dosiahla v minulom roku 46 %. Pre porovnanie - softvérová kriminalita v Českej republike bola 43 %, v Poľsku 53 %, v Maďarsku 48 % a na Ukrajine 87 %.

BSA je medzinárodným záujmovým združením, ktoré zastupuje svetových výrobcov počítačových programov. Jej financovanie je zabezpečené z členských poplatkov a získaných finančných prostriedkov zo súdnych sporov. Zaoberá sa najmä vzdelávaním so zameraním na ochranu autorských práv a bojuje proti softvérovej kriminalite. Na Slovensku vystupuje ako záujmové združenie právnických osôb od roku 1997 a má štyroch členov.

