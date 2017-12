Darčeky na internete objednajte včas

Opatrne s nákupom v zahraničí

Pred sviatkami sú dodacie lehoty dlhšie aj pri nákupoch v zahraničných online obchodoch.

S najväčším predstihom objednávajte veci zo zahraničia, hlavne ak si neplánujete priplatiť za expresné dodanie tovaru. Z obľúbeného čínskeho online obchodu by vám zásielka síce mala prísť do dvoch pracovných týždňov, no pred sviatkami sa dodacia lehota môže pokojne predĺžiť na dvojnásobok.

Obozretní musíte byť hlavne pri nezvyčajne výhodných ponukách. Sedemdesiat­ a viacpercentné zníženie ceny je podozrivé, a preto si dobre overte, či nie je pôvodná cena nadhodnotená. Na to vám dobre poslúžia rôzne slovenské, ale aj zahraničné portály na porovnávanie cien.

Dobre si overte, kto stojí za daným internetovým obchodom a či sa nebojíte problematickej reklamácie výrobkov, ktoré na Slovensku nemajú autorizovaný servis. Právo kupujúceho sa totiž vždy riadi podľa legislatívy krajiny, v ktorej ste tovar nakúpili.