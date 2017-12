Päť vecí, ktoré pomôžu oživiť starší tablet aj telefón

To, že váš tablet alebo smartfón potrebuje vašu pozornosť, dá najskôr najavo spomalením.

15. dec 2013 o 12:00 Matúš Paculík

Nedajte sa oklamať marketingom veľkých firiem, nový smartfón a tablet si nemusíte kupovať každý rok. Stačí dodržať niekoľko jednoduchých zásad a zariadenie vám môže bez problémov slúžiť aj niekoľko rokov.

1. Mažte staré správy a obrázky

Máte v telefóne plno SMS a MMS správ? Môže sa zdať, že sú malé a sú to posledné, čo by ste mali riešiť. No ich veľký počet môže spôsobiť problémy najmä pri starších smartfónoch s menšou operačnou pamäťou.

Pozrite si preto svoj smartón a vymažte nepotrebnú komunikáciu z minulých Vianoc, SMS za parkovné, či lístky MHD. Reakcie telefónu sa vám zrýchlia okamžite. Pri moderných modeloch z tohto roku rozdiel pravdepodobne nepocítite, keďže majú kapacitu operačnej pamäti až štvornásobne väčšiu.

To isté platí aj pre fotografie a video – veľkú časť z nich si nikdy nepozriete a iba zbytočne zaberajú miesto. Stačí niekoľko párminútových HD videí, aby sa úložný priestor zmenšil o niekoľko stoviek megabajtov.

Pritom tieto súbory nemusíte prácne prenášať do počítača. Cloudové služby (napríklad SkyDrive, Dropbox, či iCloud) dokážu každú fotografiu a video uložiť mimo vášho zariadenia. Navyše prístup k fotografiám máte z akéhokoľvek iného počítača, notebooku či smartfónu.

2. Vypínajte funkcie

Je síce pekné, že váš tablet či smartfón obsahuje množstvo rôznych technológií, no ich bezhlavé využitie neprospieva výdrži batérie. Dobre si preto zistite, čo všetko máte permanentne zapnuté.

Ak sa väčšinu dní pohybujete len na trase do práce, obchodu a domov, je zbytočné využívať GPS na presné zistenie polohy. GPS prijímač síce nie je zapnutý stále, no systém ho rád využíva aj mimo navigácie. Tu pomôže len jeho úplné vypnutie.

Obdobne postupujte aj pri bezdrôtových technológiách Bluetooth a NFC. Ak ich denne nevyužívate, tak odporúčame vypnúť ich. V prípade potreby je zapnutie otázkou niekoľkých sekúnd.

Pri moderných zariadeniach tento problém riešiť nemusíte, keďže si vedia technológie podľa potreby zapínať a vypínať. Napríklad wi-fi sa automaticky vypne po odchode z práce a bluetooth sa zapne a spáruje po príchode k autu.

3. Neinštalujte bezhlavo

Dnes máte k dispozícii desiatky, ba až stovky tisíc rôznych aplikácií a hier, pričom denne sa tento počet rozširuje. Je lákavé zakaždým skúšať novinky, no hlavne pri smartfóne vám to môže narobiť problémy.

Každé zariadenie má určitú kapacitu operačnej pamäte a úložného priestoru. Keď sa zaplní jedna z nich, tak to veľmi rýchlo pocítite na pomalých reakciách systému a výnimkou nemusí byť ani obmedzenie určitých funkcií.

Dobre si preto rozmyslite, čo v telefóne naozaj potrebujete. Je zbytočné mať tri aplikácie na Facebook, päť rôznych editorov obrázkov či dvadsať hier, ktoré sa aj tak nehrávate. Za každý ušetrený megabajt sa vám smartfón alebo tablet poďakuje.

V iPhone a iPade je odstránenie nepotrebných aplikácií jednoduché, stačí len podržať palec na ikonke aplikácie a následne ju ťuknutím na krížik vymazať. Majitelia Android zariadení musia ísť do nastavení, kde nájdu položku aplikácie so zoznamom všetkých nainštalovaných programov a hier.

Potreba mazania nepoužívaných aplikácií platí najmä pre modely s kapacitou operačnej pamäte 512 megabajtov, čo bol štandard ešte pred pár rokmi. Dnešné prémiové modely majú aj dva gigabajty, no aj to môže byť málo pri neustálom skúšaní.

Ak má vaše zariadenie malú kapacitu úložného priestoru, dokúpte si pamäťovú kartu. Slot na ňu majú aj lacnejšie prístroje a rozšírenie o niekoľko gigabajtov vás nebude stáť viac ako pár eur.

4. Pozor na vírusy

Základné pravidlo znie – inštalujte len overené aplikácie z oficiálnych obchodov. Je tu najmenšia pravdepodobnosť, že si do zariadenia nevedomky vpustíte aj škodlivý kód, ktorý vám ukradne osobné informácie, prípadne zvýši faktúry.

Ohrození sú hlavne používatelia hľadajúci nelegálny softvér, konkrétne voľne dostupné verzie inak platených programov a hier. Takto upravené inštalačné súbory často obsahujú aj nebezpečný kód, ktorý sa aktivuje okamžite po inštalácii.

No pozor by si mali dávať aj ostatní. Len nedávno sa v oficiálnych obchodoch pre Android a iOS zariadenia objavil program, ktorý kradol prihlasovacie údaje do služby Instagram. A hoci bol veľmi rýchlo odhalený, stihol získať prístup skoro k 100-tisíc účtom.

Riešením je použitie jedného z množstva antivírusových softvérov. Dostupné sú pre všetky rozšírené mobilné platformy. Keďže musia byť neustále spustené, tak počítajte s tým, že si ukroja časť výkonu a voľnej operačnej pamäte.

5. Starajte sa o batériu

Ak vám smartfón nevydrží celý pracovný deň, tak ešte neznamená, že má zlú batériu. Pravdepodobne len máte nesprávne návyky v používaní a zbytočne plytváte jej energiou.

Batériu určite úplne nevybíjajte. Mnohí si tento zlozvyk nesú od čias starých nabíjateľných batérií, no pri moderných akumulátoroch to už neplatí. Svoje mobilné zariadenie nabíjajte vždy, keď sa dá. Na rozdiel od úplného vybitia jej to neuškodí.

Najväčším žrútom batérie je maximálny jas displeja, ktorý reálne potrebujete len počas slnečných dní. Snímač intenzity okolitého osvetlenia nájdete už skoro v každom zariadení, a preto si aktivujte automatickú úpravu jasu obrazovky. V noci vás zbytočne neoslní a cez deň poskytne optimálne nastavenie.

Priebežne ukončujte spustené aplikácie, ktoré nevyužívate. K ich zoznamu sa dostanete jednoducho – pre Apple zariadenia zariadenia stačí dvakrát stlačiť hlavné tlačidlo, pri Windows Phone tlačidlo naspäť, no pre Android si pozrite návod, výrobcovia tu totiž nie sú jednotní.

Pomôcť môže aj aplikácia, ktorá vám večer automaticky vypne nepotrebné funkcie. Počas spánku je zbytočné, aby telefón kontroloval nové správy či vibráciou oznamoval každú novinku z Facebooku.

Ak aj napriek všetkému úsiliu nevydrží smartfón na batériu celý deň, dokúpte si ochranné puzdro s vlastnou batériou. Zväčšíte tým síce rozmery a hmotnosť svojho zariadenia, no na jedno nabitie vydrží minimálne raz tak dlho.