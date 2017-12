Najhlúpejšie veci zo sociálnych sietí. A iné naj na internete #63

Najstupídnejšie veci na sociálnych sieťach, krásne jaskyne aj dokumentárne fotografie. Výber naj vecí na internete.

14. dec 2013 o 0:00 Ivana Drobná

LMGTFY

Ak aj vás hnevajú ľudia, ktorí sa radšej spýtajú, kde niečo na internete nájsť, akoby to sami pohľadali, niečo pre vás máme. Let me Google that for you je stránka, kde zadáte hľadaný výraz. Stránka vygeneruje link, ktorý pošlete svojmu neschopnému priateľovi a ten mu veľmi jednoducho ukáže ako sa to robí.

Epický streetart

Toto video má asi dva týždne, ale zrejme ho mnohí ešte nevideli. Takže, pozrite si najhustejšie timelapsové video zaznamenávajúce vznik streetartového umenia v jednom sklade.

Najkrajšie jaskyne sveta

Pozrite si pätnásť najúchvatnejších jaskýň sveta na Bored Panda.

inFORM

Hrať sa s guľôčkou zo vzdialeného miesta. Aj to je jedno z využití rozvíjajúceho sa nápadu inFORM. Jedná sa v podstate o displej, ktorý dokáže vytvoriť 3D povrch.

Hlúposti zo siete

Buzzfeed poteší i pobaví. Toto je celkom milá zbierka tých najväčších stupidít, aké ľudia postovali na sociálne siete.

Fractal Reminiscence

Fractal Reminiscence je projekt Stevea Fraschiniho z Francúzska. Ide o druhý výber diel na rozhraní snu a predstavivosti, ktorý vytvorili s pomocou WebGL a syntetizovaného obrazu.

Tamas Dezso

Séria dokumentárnych fotografií Notes for an epilogue je krásnym ponorením sa do životov ľudí na okraji Maďarska, Rumunska a iných častí východnej Európy. Tamas Dezso odštartoval tento projekt v roku 2011 a stále v ňom pokračuje.