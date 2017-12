Nokia chystá mobil s Androidom

Nový mobilný systém by mohol omladiť ponuku mobilov Asha.

13. dec 2013 o 12:45 Milan Gigel

ESPOO, BRATISLAVA. Nokia vyvíja lacný smartfón pre trhy s rozvíjajúcou sa ekonomikou, aby pripravila náhradu za rad Asha so starnúcim systémom Series 40. Využíva pri tom otvorený kód Androidu, ktorý môže firme pomôcť udržať krok s konkurenciou.

Nepôjde o Android v jeho podobe, ktorú poznáme z väčšiny smartfónov. Vývojári pracujú s otvoreným kódom a prispôsobujú ho tak, aby mobilný systém nebol naviazaný na účty a služby firmy Google, ale orientovaný na Microsoft. Do systému chcú zakomponovať funkcie, ktoré sú pre rozvíjajúce trhy kľúčové.

To by mohlo znamenať, že Nokia bude musieť vybudovať aj svoj vlastný repozitár aplikácií. Politika Google spočíva v tom, že Google Play nie je samostatne licencovanou aplikáciou, ale súčasťou rozsiahlejšieho balíka, ktorý má moc nad celým používateľským rozhraním a dianí v smartfóne.

Kto chce repozitár využívať, musí spolu s ním do smartfónov predinštalovať celú škálu doplnkových aplikácií. A to nie je cesta, ktorá by bola pre Nokiu atraktívna.

Prvé informácie zo zákulisia hovoria o tom, že i používateľské rozhranie sa bude líšiť od toho, čo z Androidu poznáme. Ponášať sa má na Windows Phone, dizajn Series 40 upadne do zabudnutia.

Ekonomicky slabé trhy sú pre Nokiu už niekoľko rokov pilierom tržieb, pretože firma sa nedokázala presadiť popri silnejúcej konkurencii.

Napísali na serveri AllThingsd.com.