Intel chce ovládať počítače hlasom. Chystá nové čipy

Už od budúceho roka budeme počítačom diktovať svoje požiadavky.

13. dec 2013 o 10:00 Milan Gigel

SANTA, BRATISLAVA. Už od budúceho roka by sa mohli v notebookoch a tabletoch objaviť nové čipy, ktoré budú rozumieť hovorenému slovu. Intel oznámil, že v úzkej spolupráci s technologickými a vývojárskymi firmami pracuje na čipe, ktorý bude spracúvať hlasové dáta.

V nových modeloch mobilných zariadení by sa mohol objaviť už v druhej polovici budúceho roka. Nový výpočtový čip bude optimalizovaný pre konkrétne druhy úloh s minimálnou spotrebou energie. Rozoznávanie hlasu tak nezaťaží procesor a nezníži výdrž batérií v zariadeniach.

Vývojári sú presvedčení, že tak ako dotykové ovládanie výrazne zmenilo našu interakciu s výpočtovou technikou, rovnako intenzívnu zmenu prinesie aj hlasové ovládanie.

To čo dnes v smartfónoch s operačnými systémami iOS a Android pôsobí dojmom doplnkovej služby, sa už o niekoľko rokov môže stať štandardom. A to nielen vďaka novým algoritmom a čipom, ale aj pre zmeny zakomponované do používateľských rozhraní operačných systémov a softvérov.

„Pracujeme na čipe, ktorý by mal byť kompatibilný s hlasovým rozhraním a poskytne potrebný výkon pre túto úlohu s minimálnou spotrebou energie z akumulátorov,“ povedal Sandeep Aurora, šéf marketingového oddelenia Intel Technology India. „Na trh by sme sa mali dostať už na budúci rok“.

Intel sa pokúša dobehnúť konkurenciu a vyplniť na trhu medzeru v ponuke čipov. Kým firma bola ešte pred časom presvedčená o tom, že počítače, servery a notebooky sú najdôležitejším segmentom pre jej vývoj, jej konkurenti prebrali kontrolu nad mobilným trhom.

Napísali v novinách India Times.