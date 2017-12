Česi ukázali nástupcu slávnych Albatrosov, lietadlo L-169

Lacné české lietadlo by malo slúžiť najmä na výcvik. Môže mať šancu aj na svetových trhoch.

12. dec 2013 o 16:29 sme.sk, idnes.cz

PRAHA, BRATISLAVA. Česi uvažujú o ďalšom nástupcovi slávnych Albatrosov. Nové lietadlo z Aero Vodochody by mohlo niesť označenie L-169 a ak z konceptu vznikne skutočné lietadlo, podľa odborníkov oslovených spravodajských serverom iDnes.cz by malo šancu na svetových trhoch.

Ešte nie je jasné, či nové lietadlo by bolo novým modelom, ktorý vychádza z predchádzajúcich strojov L-39 a L-159, alebo by sa stal iba modernejšou verziou starších lietadiel.

Keďže sa však uvažuje o dvojmiestnom stroji, lietadlo by zrejme malo slúžiť najmä na výcvik. Teoreticky by ho však mohli nasadiť aj do bojových operácií, podobne ako niektorých z jeho predchodcov.

„Projekt L-169 vyzerá zaujímavo a perspektívne," hovorí pre iDnes.cz vojenský publicista Lukáš Visingr. „Koncepcia cvičných lietadiel Aera je vydarená a dlhodobo preverená. Je preto potešujúce, že spoločnosť plánuje tento potenciál rozvíjať."

Predchádzajúci model, L-159 Alka totiž podľa odborníkov nesplnil očakávania firmy. Bola pridrahá, keďže sa svojim vybavením podobala už na nadzvukové stíhačky.

„Aero má však vďaka typom L-29 Delfín a L-39 Albatros povesť firmy, ktorá dokáže dodávať stroje s dobrým pomerom cena/výkon," vysvetľuje Visinger.

Práve to by malo byť cieľom L-169. Česi uvažujú, že väčšia časť elektroniky nového lietadla by mala pochádzať priamo od našich západných susedov. Práve americké komponenty komplikovali predaj predchádzajúceho modelu Alka, keďže Spojené štáty blokovali predaj strojov s ich zariadeniami do kontroverzných krajín.

L-159 v máji na vodochodskom letisku