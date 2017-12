Internetová služba háda heslá. Uhádne aj vaše?

Nový nástroj na kontrolu bezpečnosti hesiel využíva databázy uniknutých hesiel z celého sveta.

12. dec 2013 o 10:40 Milan Gigel

PITTSBURGH, BRATISLAVA. Vložíte do textového políčka prvé písmena vášho hesla a robot na druhej strane internetu sa bude snažiť uhádnuť, aké je jeho pokračovanie. Ak uspeje už po niekoľkých znakoch, malo by to byť pre vás znamením, že nie ste jediný, kto podobné heslo používa.

Akademici z Carnegie Mellon University v rámci výskumníckych projektov Microsoftu analyzovali heslá, ktoré unikli pri mnohých prienikoch na servery firiem.

Zostavili expertný systém, ktorý sa podľa týchto znalostí snaží uhádnuť, aké heslo ste si zvolili vy. Popri tom pracuje so slovníkmi a frázami, ktoré mu zjednodušujú hádanie.

Projekt pracuje s dátami a zbiera doplnkové informácie pri prevádzkovaní služby. Sleduje rýchlosť reakcií a odozvu používateľov, aby vytušil, v ktorých prípadoch háda správne a v ktorých nie. Popri tom buduje svoje vlastné databázy.

Autori projektu vyhlasujú, že dbajú na bezpečnosť tohto nástroja. Dáta prenášajú internetom v šifrovanej podobe, s každým používateľom používajú pri spojení samostatný kľúč a záznamy ukladajú na servery, ktoré nemajú priame spojenie s internetom. Bolo by vraj nepraktické posielať cez internet objemné slovníky.

Cieľom projektu je naučiť používateľov tvoriť bezpečnejšie heslá a upozorňovať ich na slabiny. Pri hádaní písmenka po písmenku sa používateľom internetu odhaľuje správanie celej internetovej populácie.

Napísali na stránke CTV News.