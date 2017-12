Test: Nový PlayStation láka na sľuby

Čo sa zahráte?

Killzone: Shadow Fall

Povinná jazda pre každého majiteľa PlayStation 4, ktorá ukáže grafické možnosti nového hardvéru. Sú to obrovské priestory a cit pre detail, ktorý vás ubezpečí o tom, že kúpa bola na mieste. Horšie to je s hrou, ktorá síce začína na novej platforme dobre, no pod všetkym tým pozlátkom sa ukrýva len priemerná akcia. Vývojári pravdepodobne museli väčšiu časť svojho času venovať optimalizácii pre novú platformu, ako samotnému príbehu. Niektoré časti sú dokonalé a vyrazia vám dych, aby vzápätí spomalili, či dokonca chvíľu nudili.

Call of Duty: Ghosts

Síce neprináša výrazné inovácie a zameriava sa len na čistú akciu, no aj tak by ste tejto hre mali dať šancu. My sme sa náramne bavili, keďže sa príbeh konečne netočí okolo Nemcov, Afgancov či Rusov a stavia na netradičnej hrozbe bojov priamo v Amerike. Kampaň pre jedného hráča je intenzívna, plná jedinečných momentov a najmä - zábavná. Multiplayer je pre nováčika v niektorých vecich zbytočne komplikovaný, kooperatívny mód naopak zábavný aj pri hraní osamote. Grafická stránka hry nedosahuje kvalít Killzone, no v tom obrovskom zhone si to ani nestihnete všimnúť.

Lego Marvel Super Heroes

Zábavná a vtipná hra s obľúbenými postavičkami v hlavnej úlohe. Kreatívny svet Lega sa už spojil s mnohými hrdinami od Harryho Pottera až po Batmana. Nemusíte sa báť hektolitrov krvi, hra je to rodinná a dokáže zabaviť rovnako rodičov, ako aj menšie deti (vhodná od 10 rokov). S Marvel Super Heroes ovládnete desiatky slávnych hrdinov od zeleného Hulka cez Spidermana až po Wolwerina, na strane druhej bude proti vám stáť skupina zloduchov, v ktorej nemôže chýbať ani Loki. Hrateľnosť je dobre vyvážená, iritovať nebude ani menej skúsených hráčov.

Matúš Paculík