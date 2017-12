Kradnuté mobily začne blokovať aj Nový Zéland

Mobilní operátori začínajú meniť svoj dlhoročný prístup k blokovaniu.

10. dec 2013 o 11:10 Milan Gigel

WELLINGTON, BRATISLAVA. Po ročných prípravách ohlasuje blokovanie kradnutých mobilov aj Nový Zéland. Trojica mobilných operátorov Vodafone, Telecom a 2degrees vytvorili centrálny register, ktorého cieľom je znížiť cenu kradnutých mobilov na čiernom trhu.

Akonáhle sa jednoznačný identifikátor mobilu – IMEI – objaví na čiernej listine, stane sa mbil nefunkčný vo všetkých troch mobilných sieťach v krajine. Bez ohľadu na to, či sa do siete prihlási s pôvodnou SIM kartou alebo náhradnou.

Kradnuté smartfóny tak na domácom trhu získajú iba hodnotu súčiastok, ktoré možno využiť pri oprave iných zariadení.

Iniciatíva, ku ktorej sa v krajine hlásia mobilní operátori v spolupráci s políciou, prebieha aj inde na svete. Nedávno spustili svoj národný register operátori v USA, na podobnom projekte pracuje aj Kanada. Firmy podľahli tlaku verejnosti a ochrancov verejného poriadku, ktorí dlhodobo poukazujú na rastúcu mieru kriminality.

Drahé smartfóny sa stali atraktívnym cieľom krádeží a prispeli aj k nárastu násilných lúpežných prepadnutí. Spotrebitelia tak prichádzajú nielen o svoje mobily či zdravie, ale aj o stopy digitálneho života.

Snaha bude však márna, kým sa odvetvie nedohodne na spoločnom celosvetovom registri, aby sa zabránilo exportu kradnutých mobilov. Ide o malé a ľahké zariadenia, ktoré možno prepravovať ku kupujúcim s nákladmi, ktoré predstavujú zlomok ich hodnoty.

Pred časom ponúkol Samsung mobilným operátorom v USA systém, ktorý umožní diaľkové blokovanie ukradnutých mobilov pri prvom prihlásení do siete. To by umožnilo ich definitívne zablokovanie a nefunkčnosť v akejkoľvek mobilnej sieti.

Operátori však pomocnú ruku odmietli. Verejnosť ich upodozrieva zo zarábania na poistkách, ktoré k mobilom za províziu predávajú.

Nie je však vylúčené, že prístup Samsungu sa bude pozdávať niektorej z ďalších krajín a z aplikácie sa stane celoplošný štandard.

Napísali v novinách The New Zealand Herald.