Objavili vodu na iných planétach

Hubblov vesmírny ďalekohľad preskúmal atmosféru exoplanét. Narazil na vodnú paru.

9. dec 2013 o 17:26 Tomáš Prokopčák

BRATISLAVA. Nie sú to dobré miesta na život. Na ich povrch sa nepostavíte, pretože na žiadnu pevnú zem by ste tak skoro nenarazili. A ak by ste aj mohli, pravdepodobne by ste sa rovno upiekli.

Horúce jupitery sú totiž ďaleké a veľmi hmotné planéty, ktoré krúžia príliš blízko pri svojich hviezdach. Napriek tomu na nich astronómovia objavili vodu.

Na pätici exoplanét našiel Hubblov vesmírny ďalekohľad stopy po vodnej pare v atmosfére. A ukázal aj to, že tieto vzdialené svety sú obklopené akousi hmlou, ktorá molekuly vody pred ďalekohľadmi ukrýva.

Stopy vody

Keď chcete hľadať chemické stopy vodných molekúl v atmosfére nejakej exoplanéty, potrebujete, aby takéto teleso prešlo z vášho pohľadu popred svoje materské slnko.

Ešte predtým na hviezdu namierite kozmický teleskop a sledujete, na aký signál vesmírne observatórium narazí. Ak chýbajú isté vlnové dĺžky vo svetle z hviezdy, môže to znamenať, že ich absorbovali nejaké molekuly v atmosfére planéty. Čo bol aj prípad vodnej pary v infračervenom spektre.

„Odkrývať atmosféru exoplanéty je náramne ťažké,“ hovorí v tlačovom vyhlásení amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) Drake Deming z Marylandskej univerzity.

Jeho a tím Avi Mandellu v magazíne Astrophysical Journal opísali vo dvojici štúdií dokopy päť planét s takýmito stopami. „No dokázali sme vytiahnuť veľmi jasný signál a bola to voda,“ zdôrazňuje Deming.

Obklopené mrakmi?

Všetky planéty sú príliš blízko pri svojich hviezdach na to, aby tam voda existovala v kvapalnom skupenstve. Patria tiež medzi plynné giganty, podobné najväčším planétam v našej slnečnej sústave. „Sú to veľmi divoké miesta,“ dodáva pre Los Angeles Times Deming.

Vedci vodu v atmosfére očakávali. Trochu ich však zmiatlo, že jej stopy boli oproti hypotézam relatívne slabé. Dôvodom zrejme bude akási hmla, opar, ktorý všetky telesá obklopuje. Výskumy preto naznačujú, že takéto mračná môžu byť pri podobných obroch s vodou v atmosfére bežné.

doi:10.1088/0004-637X/779/2/128