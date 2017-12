Surovín je nedostatok. Chýbať môžu pri technológiách

Firmy pri vývoji zanedbávajú dostupnosť surovín, ktoré treba používať pri výrobe zariadení.

9. dec 2013 o 11:50 Milan Gigel

LONDÝN, BRATISLAVA. Moderné technológie môže už o niekoľko rokov ohroziť nedostatok materiálov. Výskumníci upozorňujú na to, že firmy sa neprimerane spoliehajú na vzácne kovy, ktorých môže byť v prírode nedostatok.

Na rozsiahly výskum, ktorý uskutočnila Yalova univerzita, upozorňuje britská BBC. Štúdia v Proceedings of the National Academy of Sciences naznačuje, že je najvyšší čas zaoberať sa týmto problémom.

Celkovo výskumníci analyzovali 62 kovov a im blízkych prvkov, ktoré sú kľúčovými materiálmi pre výrobu smartfónov, fotoaparátov a iných druhov modernej elektroniky. Kým pre väčšinu z nich existujú náhrady iba s obmedzenou použiteľnosťou a podstatne horšími vlastnosťami, pätinu z nich dosiaľ vôbec nemožno nahradiť.

Nedostatok materiálov či obmedzenie vývozu surovín z krajín, v ktorých sa nachádzajú, môžu technologickému odvetviu spôsobiť vážne problémy. Akademici preto odporúčajú zamerať výskum na udržateľnejšie alternatívy.

Napísali na serveri BBC.

doi:10.1073/pnas.1312752110