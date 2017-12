Čínske Zakázané mesto vzniklo vďaka ľadu

Stačilo tristo ľudí na to, aby presúvali viac než stotonové kvádre. Namiesto kolies použili ľad.

8. dec 2013 o 16:52 Denisa Ballová

LONDÝN, BRATISLAVA. Jeho výstavbu začal na začiatku 15. storočia čínsky cisár. Na budovaní Zakázaného mesta v dnešnom Pekingu pracovalo viac ako milión robotníkov, no historici si až dosiaľ nevedeli predstaviť, ako Číňania presúvali obrovské kamene z lomu vzdialeného sedemdesiat kilometrov od Pekingu.

Starý text

Vysvetlenie však poskytol preklad čínskeho textu z roku 1618. Ten opisuje, ako viac než stotonový kameň dopravili do Zakázaného mesta v roku 1557. Text v magazíne Proceedings of the National Academy of Sciences vysvetľuje, že k preprave došlo počas zimy a za pomoci zvláštnej techniky.

„Môžete ísť do Zakázaného mesta, uvidíte tieto kamene a sami seba sa spýtate, ako sa ich podarilo presunúť až sem,“ hovorí podľa Nature vedúci štúdie Howard Stone z Princetonskej univerzity.

Podľa prekladu prepravili kameň do Pekingu v priebehu štyroch týždňov. Historici vypočítali, že sa musel pohybovať rýchlosťou osem centimetrov za sekundu.

Text vysvetľuje, že takúto rýchlosť kváder dosiahol vďaka ľadovej ceste, po ktorej ho ťahalo približne tristo mužov. Každých päťsto metrov pozdĺž cesty kopali jamy a liali do nich vodu, aby sa vytvorila ľadová dráha. Drevené sane nesúce obrovský kameň sa tak ľahšie kĺzali po povrchu.

Menej mužov

Trenie medzi ľadom a drevenými saňami tak bolo oveľa nižšie, ako keby sa takýto náklad presúval po obyčajnej zemi. V takom prípade by pohyb vyžadoval silu viac ako tisícpäťsto mužov.

Preklad textu ukázal, že Číňania pochopili, že presúvanie nákladu po ľade bolo bezpečnejšie, spoľahlivejšie a jednoduchšie ako vtedajšie používanie kolies.

doi: 10.1073/pnas.1309319110