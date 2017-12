Twitter bude dostupný v mobiloch bez internetu

Sociálna sieť vďaka novej mobilnej technológii prenikne na nové trhy.

6. dec 2013 o 10:40 Milan Gigel

SAN FRANCISCO, BRATISLAVA. Ak z najobyčajnejšieho starého mobilu odosielate žiadosť o zobrazenie zostávajúceho kreditu na predplatenke, možno ani len netušíte že používate dátovú službu USSD určenú pre obojsmernú komunikáciu.

Twitter uzavrel partnerstvo so singapurským technologickým nováčikom U2opia Mobile, aby umožnil používateľom prístup ku svojim službám aj tam, kde internet v mobile nie je samozrejmosťou. Očakáva intenzívny záujem o svoje služby na ekonomicky slabých trhoch, kde by práve správy s dĺžkou do 140 znakov mohli rozdúchať dopyt po nových informáciách a zábave. Bez fotografií, videí a ďalších multimédií.

Stačí len dohoda s mobilnými operátormi a komunikačné rozhranie od U2opia Mobile, ktoré zaistí dostupnosť na starom telefóne, aký sa vám možno už roky povaľuje nevyužitý v zásuvke. Stačí len naťukať číslo s hviezdičkou a krížikom a používateľ získa prístup k obsahu Twitteru.

Firma sa novou iniciatívou pripája k službe Fonetwish, cez ktorú je rovnakým spôsobom už nejaký čas dostupný Facebook, či Google Talk. Využíva ich približne 11 miliónov používateľov. Služba plánuje sociálna sieť spustiť začiatkom budúceho roku.

Firma v súčasnosti počíta s 230-miliónovou používateľskou základňou a jej hodnota je takmer 25 miliárd dolárov.

Napísali v magazíne Cnet.