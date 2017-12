Recenzia: Call of Duty Ghosts? Budete sa cítiť ako v kine

Začiatok ako z katastrofického filmu nasledovaný dokonalou akciou, ktorá ani na chvíľu nepoľaví. Prevratné inovácie nehľadajte, hra je hlavne o zábave.

9. dec 2013 o 15:15 Matúš Paculík

Call of Duty: Ghosts (Activision / Infinity Ward) Páči sa nám: skvelá hra pre jedného hráča, pútavý príbeh Nepáči sa nám: nevyužitý potenciál psa, rozporuplná grafika Hodnotenie: 8,0

Hru na recenziu poskytla spoločnosť Kontiki.sk.

Pohodlne sa usaďte v kresle, vypnite polovicu mozgových závitov a pripravte sa na jeden z najlepších herných zážitkov tohto roku. Call of Duty: Ghosts sa ale nehrá na dokonalú akciu plnú nečakaných zvratov v príbehu a vlastne ani neprináša prevratné novinky.

Od hráčov sa jej za to dostalo prehnanej kritiky, ktorú ale berte s rezervou a nepristupujte k tejto hre ako automaticky zlej. Je to svojim spôsobom stále recyklovanie známeho mena, no aj tentokrát veľmi zábavné.

Nečakaný nepriateľ

Nie je to Afganistan, nie sú to Rusi a ani Čína. Nepriateľom budúcnosti je spojená federácia krajín južnej Ameriky, ktorá svoje ťaženie začne štýlovo útokom z vesmíru. Tu sa do akcie dostávate aj vy a je nutné podotknúť, že je to jedna z najzaujímavejších akčných pasáží tohto roka.

Beztiažový stav so zbraňou v ruke je zábavný a preto zamrzí jedine jeho skoré ukončenie. V samovražednej misii síce zničíte vesmírnu zbraň, no až po tom, ako s ňou nepriateľ poškodí veľkú časť krajiny. Na Zemi to zatiaľ vyzerá presne ako na začiatku katastrofického filmu 2012.

Obrovské zemetrasenie spojené s masívnym posunom zeme je len začiatkom. Ameriku nečakaný útok prekvapí a južná hranica sa stane neľútostným bojiskom, v ktorom si užijete hodiny akčnej zábavy.

Jeden veľký skript

Vaši nepriatelia nie sú inteligentní, oni nie sú ani hlúpi, sú len priemerne naskriptovaní. Zabudnite preto na ich spoločnú koordináciu alebo nečakané prekvapenie zo zálohy. Jednoducho sa dostavia na miesto a snažia sa robiť svoju jednoduchú robotu.

Detailný scenár všetkých akcií sa tiahne celou hrou. Všetky podstatné udalosti sú spúšťané automaticky, bez akejkoľvek možnosti vplývať na prebiehajúci dej. To na jednej strane pôsobí veľmi priamočiaro, no zároveň umožňuje zapracovať množstvo filmových udalostí.

Okrem začiatku na vesmírnej lodi a následného pobehovania počas deštruktívneho zemetrasenia je to zničenie vodnej nádrže nad mestom, kedy sa budete cítiť ako počas katastrofického filmu. Všade sa na vás valí voda, budovy sa rúcajú a vy sa snažíte zachrániť si holý život.

Prostredie nenudí

Amerika je určite zábavnejšia ako stokrát prevarený ďaleký východ. Rozpadnuté chatrče Afgancov sú nudné a neosobné, no reálnu Santa Monicu vývojárom jednoducho uveríte.

Prostredie počas celej hry nenudí a mení svoju tvár s každou novou misiou. Nie je to len vesmírna stanica či deformujúca sa krajina na začiatku samotnej hry. Čaká vás nezabudnuteľné pretrhnutie priehrady, útek z padajúceho mrakodrapu či tiché predieranie sa hustou džungľou.

Na pár chvíľ ovládnete aj bojové vozidlá, vrtuľník a dokonca aj psa. Ten je zároveň jedným z hlavných lákadiel hry, no je mu tu venovaná len malá časť priestoru. Navyše, niektoré misie so psom pripomínajú skôr diaľkovo ovládaného robota a nie hru za živého tvora.

Zbraní je dostatok, no výrazne vám k srdcu neprirastie žiadna z nich. Náboje riešiť nemusíte a ak by vám náhodou došli, tak si zoberiete akúkoľvek zbraň od nepriateľa.

Rozporuplná grafika

Activision dostal po uvedení hry riadnu spŕšku nadávok od hráčov za umelo navýšené požiadavky pre PC verziu. Podmienka minimálne šiestich gigabajtov operačnej pamäti bola po kritike odstránená, pričom hranica štyroch gigabajtov je potrebná len pri nastavení maximálnych detailov.

Na vzhľade hry nie je na prvý pohľad vidno starší vek. Bližší pohľad na tváre postáv odhalí určité nedostatky a pri plížení sa džungľou budete so slzou v oku spomínať na dokonalý Crysis či FarCry 3. No kým pri väčšine iných hier máte čas zaoberať sa detailami, nový Call of Duty vám neustálou akciou nedá ani len na chvíľu vydýchnuť.

Otravné sú dlhé nahrávacie časy jednotlivých úrovní, pričom jedinou pomocou je inštalácia hry na rýchly SSD disk. Tento problém ale nie je špecifický len pre PC verziu a prejavil sa nám aj pri hraní na novučkej konzole PlayStation 4.

Dajte jej šancu

Je jednoduché nechať sa strhnúť davom a hru odpísať ešte pred jej dohraním. Necelé dva body na servri metacritic.com sú ale jasným odkazom, že vývojári by mali prehodnotiť svoj prístup k celej sérii. Aj napriek tomu je záujem o hru obrovský a v prvý deň predaja boli do obehu dodané kópie v celkovej hodnote jednej miliardy dolárov.

Pravdou je, že Call of Duty: Ghosts neprináša výrazné inovácie a zameriava sa len na čistú akciu. Preto, ak patríte ku skupine hráčov ktorá nechce len ďalšie klasické Call of Duty, hru si nekupujte. No ak v tomto smere dokážete trochu prižmúriť oko, dajte hre šancu.

My sme sa náramne bavili. Príbeh sa konečne netočí okolo Nemcov, Afgancov či Rusov a stavia na netradičnej hrozbe bojov priamo v Amerike (niečo podobné ponúkol Homefront).

Kampaň pre jedného hráča je intenzívna, plná jedinečných momentov a najmä - zábavná. Multiplayer je pre nováčika v niektorých vecich zbytočne komplikovaný, kooperatívny mód naopak zábavný aj pri hraní osamote.