Google v tichosti vyvíja pokročilých robotov

Firma skúpila na trhu technológie, ktoré umožnia strojom vykonávať prácu ľudí.

5. dec 2013 o 13:30 Milan Gigel

MOUNTAIN VIEW, BRATISLAVA. Kým Amazon sníva o helikoptérach, ktoré budú rozvážať balíčky k dverám kupujúcich, Google pracuje na omnoho ambicióznejšom projekte. Skupuje technologické firmy, ktoré sa zaoberajú robotikou, aby preskúmal možnosti tohto odvetvia.

Google začína sledovať svet robotov. Automatov, pracovných strojov či humanoidov. Firma tak vstupuje do segmentu, ktorý by jej mohol o niekoľko rokov priniesť náskok pred konkurenciou.

V minulom roku prevzal Google sedem úspešných spoločností, ktorým sa darí v robotike. Kým niektoré z firiem sa zameriavali na jednoduché úlohy, akými je vývoj podvozkov pre pohyb v priestore, iné sa zaoberali precíznym polohovaním či 3D monitorovaním priestoru.

Aké zámery Google má, zatiaľ nie je jasné. Isté však je, že celé technologické odvetvie sa odkláňa od ľudskej práce a stavia na virtuálnych prvkoch. Google by mohol robotické systémy spárovať so svojimi autonómnymi vozidlami a mohol by doručovať tovar ku koncovým zákazníkom prirodzenejším spôsobom ako vzduchom.

Rovnako však môže uspieť kdekoľvek inde. Robotika je segment, ktorý prežíva svoj boom, a má extrémne blízko k technológiám, s ktorými Google pracoval doposiaľ.

„Ide o jasný dôkaz, že dni personalizovaných robotických technológií prichádzajú na trh,“ hovorí o počinoch firmy Google profesor Sethu Vijayakumar, šéf Robotics Lab na Edinburghskej univerzite.

Google má svoju desaťročnú víziu svojho smerovania a robotika je jej súčasťou. Mnohí analytici sa zhodujú na tom, že výsledkom nemusí byť produkt určený pre predaj na trhu. Google môže využívať technológie v segmente svojich vlastných služieb a produktov.

Napísala britská BBC.