Herný trh má hodnotu 840 miliárd

Počítačový herný priemysel vytvára ročne vo svete podľa odborných odhadov 18 až 20 miliárd dolárov (až 840 miliárd korún) tržieb. Na Slovensku pôsobí štyri až päť firiem zaoberajúcich sa vývojom a produkciou herného softvéru, v Čechách ich je asi desať.

9. okt 2002 o 22:30

Na Invexe v Brne to povedal Petr Vochozka, riaditeľ brnenskej firmy Illusion Softworks, ktorej nová hra Mafia: The City of Lost Heaven v súčasnosti dobýja svet. V Českej republike sa podľa neho predalo zhruba jedno percento z celkovej produkcie firmy. (čtk)