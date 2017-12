V Británii zakázali predaj smartfónu HTC One Mini

Nokia dosiahla v súdnom patentovom spore víťazstvo. HTC použil technológie bez riadnej licencie.

4. dec 2013 o 10:55 Milan Gigel

LONDÝN BRATISLAVA. Z britských predajní zmizne od piatka smartfón One Mini od firmy HTC. Rozhodol o tom súd, ktorý sa zaoberal žalobou firmy Nokia. Tá sa dožadovala uznania porušenia patentových práv zo strany spoločnosti HTC, ktorá bez platnej licencie využila cudzie technológie v čipoch svojich mobilov.

Súd vo verdikte zohľadnil skutočnosť, že firma HTC vedela o tom, že čipové technológie patria do patentového portfólia Nokie. Spoliehala sa na to, že prípadný spor firiem nevyústi ku kritickým predbežným opatreniam.

HTC sa voči rozsudku odvolalo, súčasne však informovalo o tom, že diskutuje so svojimi partnermi, čím by mohla sporné čipy vo svojom existujúcom produkte nahradiť. Ich zámenou by tak mohla vzniknúť upravená verzia, ktorá by sa zaobišla bez know-how Nokie.

Analytici odhadujú, že zákaz predaja ekonomické aktivity HTC na európskom trhu príliš neovplyvní. HTC One Mini nie je pre firmu kľúčovým modelom a jeho európsky predaj netvorí viac ako 20 percent z celkového objemu jeho produkcie.

Ak by Nokia chcela dosiahnuť podobné obmedzenia na ostatných trhoch v Európskej únii, musela by podať žaloby v ďalších krajinách tak, ako to robia Apple a Samsung pri svojom dlhoročnom súperení.

Informovala o tom agentúra Reuters.