Medieval: Total War - absolútny simulátor vojny

Absolútna stratégia, absolútny simulátor vojny. Aj tak by sa dala nazvať nová stratégia Medieval: Total War o totálne ovládnutie Európy.

23. okt 2002 o 15:00 Tomáš Koza

Chýba vám nejaká hra, v ktorej by ste mohli ukázať všetky svoje strategické schopnosti, v ktorej by ste mohli na dobytie Európy použiť všetky možné prostriedky? Ak áno, tak potom ste na správnej adrese.

Prevažnú časť hry strávite pozeraním na mapu Európy, ktorá je rozdelená na separátne regióny, ako napríklad Burgundsko, Bohémia (tam z časti patríme aj my) alebo Škótsko. Jednotlivé regióny dostanete na začiatku podľa toho, za aký národ sa rozhodnete hrať, na výber toho rozhodne nemáte málo. Tak napríklad Anglicko, Nemecko, Egypt, Dánsko... Každý z nich má na začiatku inú pozíciu. Nemecko má veľa území, Dánsko zase menej. Egypťania majú územia s bohatými ložiskami zlata, čo ich stavia do veľmi dobrej ekonomickej pozície. Začiatočná situácia jednotlivých národov záleží aj od toho akú epochu si vyberiete. Máte na výber 3 - raný, stredný a neskorý stredovek. Skrátka, každý je na tom inak. Jeden lepšie iný zase horšie a na to ste tu vy, aby ste situáciu vášho národa zlepšili, trebárs aj tak, že dobyjete celú Európu.

Takže keď si vyberiete nejaký národ, hodí vás hra na mapu Európy, na ktorej sa staráte o svoju ekonomiku, budujete armády, staviate lode a budovy. Táto časť hry prebieha v ťahovom režime, pričom jedno kolo znamená jeden rok. Keď už si budete myslieť, že máte dostatočne veľkú armádu na to, aby ste začali vojnu, tak môžete zaútočiť, na niektoré z kráľovstiev. To sa deje tak, že presuniete figúrku, ktorá symbolizuje vašu armádu, na región, na ktorý chcete zaútočiť. Vtedy vám dá hra na výber z troch možností. Prvá je útek, ak by ste si to predsa len rozmysleli. Druhá je automatický výsledok bitky. A tá tretia možnosť, vrhnúť sa do bitky a ukázať všetko vaše strategické umenie.

Boje sú, na rozdiel od hlavnej časti hry, real-timové. Sú to bitky v pravom slova zmysle. Sú to strety obrovských armád, v neskorších fázach hry ich môžete počítať na tisícky. Nemusíte sa ale báť, že by z takejto bitky bol neprehľadný cirkus vraždenia. Naraz totiž môžete mať vyloženú len určitú časť vašej armády. Napriek tomu tie bitky vyzerajú masívne a budete mať čo robiť aby ste to všetko dobre skoordinovali. Boje nespočívajú v tom, že všetko čo máte, vrhnete na nepriateľa. Musíte naozaj rozmýšľať. Všímať si okolie, pretože ten kto útočí do kopca sa rýchlo unaví a ľahko prehrá. Z kopca majú lukostrelci väčší dostrel, za zlého počasia dokonca niektoré typy streleckých jednotiek ani nemôžu strieľať. Nie je na škodu využívať lesy do, ktorých môžete svoje jednotky skryť pred zrakmi nepriateľov. A takto by som mohol pokračovať, až do nekonečna. Skrátka máte sa na čo tešiť, dokonale premakané taktické súboje, to je niečo pre poriadneho stratéga.

Poraziť môžete kľudne aj dvojnásobnú presilu, ak vám to strategicky myslí. Môžete byť ale hocijako dobrý stratég, keď nemáte dobre vybavenú armádu. Svojim jednotkám môžete vylepšovať zbroj jednoducho tak, že postavíte budovu. Na to aby ste im vylepšili zbrane, ale budete potrebovať nejaké to, železo, ktoré sa ale nenachádza všade.

Celá hra je hlavne o dobývaní Európy silou. K tomu vám môžu napomáhať aj rôzne iné nekalé praktiky. Zaujímaví sú napríklad vrahovia, ktorých si môžete najať. Ak dáte zabiť nepriateľského kráľa a on už nebude mať žiadnych potomkov, tak sa celé jeho kráľovstvo rozpadne na neutrálne frakcie. Tie sa potom oveľa ľahšie obsadzujú. Keď ale nejaký ten región obsadíte, tak ešte nemáte vyhrané. Pretože oveľa ťažšie je región si udržať. Aby ste si ho udržali musíte z počiatku znížiť dane a nechať na území armádu, aby ľudí ukľudnila. Ak tak neurobíte môžete sa tešiť na povstania. A to je potom zábava, keď vám naraz v polovici vašich provincií začnú revolúcie.

Zaujímavou možnosťou ako viesť vojnu je, že vyhlásite krížovú výpravu (alebo Džihád, keď vediete moslimskú frakciu), tú je ale možné vyhlasovať len proti nepriateľom cirkvi. Nepriatelia cirkvi sú členovia inej cirkvi (v prípade katolíkov sú to moslimovia) alebo tí ktorí sú z cirkvi exkomunikovaní, za svoje akcie proti členom cirkvi. Keď už som načal tému náboženstiev, tak v hre ich je niekoľko. Každý národ má nejaké hlavné náboženstvo. Takže keď dobijete nejakú provinciu, kde je väčšina obyvateľov iného vierovyznania, ako je vaše hlavné náboženstvo, tak logicky ľudia budú viac nespokojní. To v aké náboženstvo tá ktorá provincia verí, sa dá ovplyvniť tým, že do nej pošlete svojich kňazov alebo biskupov. Poprípade ak v regióne sú náhodou nejaké satanistické kulty, tak tam pošlete inkvizítora.

Veľkým plusom tejto hry je aj to, že máte akýsi pocit reality. Všetky dôležité veci sa dejú tak, ako sa odohrali v minulosti. Objavenie kompasu alebo príchod Zlatej hordy (obrovské armády mongolov na čele s Džingischánom). Neviem či to bola len zhoda náhod, ale tak ako to bolo aj v skutočných dejinách tak aj v mojej hre, sa Byzantská ríša postupne zmenšila. Naopak Turci dobyli celý Balkán. Poliaci zanikali a opäť vznikali ale nikdy neovládali nič viac ako územie Poľska.

Okrem toho, že môžete hrať vlastnú kampaň o dobytie Európy, môžete si vybrať aj kampaň historickú. Ak vás zaujímajú len súboje armád, tak si môžete spustiť vlastnú bitku, v ktorej si nastavíte všetko podľa potrieb.

Grafika - 3 hviezdičky z 5

Grafiku hlavnej mapy nemôžem príliš hodnotiť, pretože neviem, čo by ste chceli od mapy. Tá je celkom pekná, prehľadná a účel si splnila. To čo sa ale dá rozobrať podrobnejšie je grafika na bojisku. Okolie bojiska, tým myslím stromčeky, domčeky, kopčeky, je celkom pekná. Možno, že by v detaile mohla byť aj lepšia, ale keďže väčšinou budete hrať s maximálnym odzoomovaním (uff, krkolomné slovo, dúfam, že mu každý porozumie :), tak si detaily ani všímať nebudete. Inak sú na tom ale vojaci účastniaci sa bitky. Všetci sú v podobe spritov, teda v podobe plochých obrázkov, ktoré sa k vám neustále otáčajú, a občas sa menia podľa toho z akého uhlu sa ne pozeráte. Na takýto typ grafiky sme boli zvyknutí pri starých hrách. Naposledy to myslím bolo vo veľkom použité akurát v Duke Nukem (to boli časy... ) No skrátka nevyzerajú zrovna najkrajšie. To má ale aj svoje výhody, samozrejme myslím na výkon. Takže aj pri väčších stretoch vám to nebude sekať ani na slabšej grafickej karte.

Interface - 4 hviezdičky z 5

Výborne, nemám v podstate žiadne výhrady. Inštalácia prebehla bez problémov. Všetky dôležité nastavenia môžete meniť v hlavnom menu kľudne aj počas hry. V hre máte prehľadné tabuľky ekonomiky, armád alebo medzinárodných vzťahov. Ku každej budove máte stručný ale výstižný popis. U jednotiek sú dokonca stručne, pomocou odrážok, vystihnuté ich klady a zápory.

Hrateľnosť - 4 hviezdičky z 5

Po stránke hrateľnosti je na tom hra tiež výborne. Hra prinesie kopec zábavy každému stratégovi a určite si hru nezahrajú len raz. No to je možno aj problém tejto hry, pretože je len pre zarytých stratégov, takže ostatní smrteľníci k tejto hre ani nepričuchnú.

Multiplayer - 3 a 1/2 hviezdičky z 5

Hra samozrejme podporuje multiplayer. Spojiť sa, ako obvykle, môžete všetkými možnými spôsobmi. Bohužiaľ, som ho neskúšal, ale myslím, že to nemusí byť zlé. Čo mi ale aspoň trošku chýbalo, bola hra viacerých hráčov na jednom PC. Veď všetky súboje by sa rozhodli automaticky a bolo by, mali by sme celkom kvalitnú hru pre viacerých hráčov na jednom PC.

Zvukové efekty - 3 a 1/2 hviezdičky z 5

Opäť som sa dostal k mojej veľmi "obľúbenej" časti. Dosť ťažko sa mi tu hodnotí, keďže sám nerozlíšim MP3 s kvalitou 96KBPs a 196KBPs. Zvukov je dosť, všetko čo má mať zvuk ho aj má, takže je to v pohode.

Hudba - 4 a 1/2 hviezdičky z 5

Hudba je veľmi pekná. Celou hrou vás budú sprevádzať krásne stredoveké melódie. Počas bojov sa zmení na "akčnú" bojovo ladenú hudbu s duniacimi bojovými bubnami. Výberom hudobného sprievodu sa autori skutočne trafili, až budete mať pocit, že ste niekde v stredoveku.

Inteligencia & Obtiažnosť - 4 hviezdičky z 5

Čo sa týka obtiažnosti, tak tá záleží od toho aký národ si na začiatku vyberiete, keďže každý je na tom inak. Okrem toho si môžete nastaviť aj celkovú obtiažnosť celej kampane. S obtiažnosťou určite nebudete mať problém. Dá sa hrať aj veľmi ľahká hra, aj veľmi ťažká, záleží len na vás, čo si vyberiete.

Inteligencia na tom tiež nie je najhoršie. Teraz myslím tú na bojisku, počítač sa samozrejme tiež snaží využívať rôzne prírodné bonusy. Vo vhodnej chvíli začne utekať, preskupí sily a zaútočí znova. Je si ale vedomý svojich šancí, takže keď máte veľkú presilu, tak radšej zvolí obrannú taktiku, a vyčkáva na vaše kroky.

Záverečný verdikt - 3 a 1/2 hviezdičky z 5

Na záver by sa patrilo spomenúť ešte jeden fakt, ktorí mnohí z vás určite vedeli. Medieval nie je prvou hrou s prívlastkom Total War. Už je to nejaký ten čas, čo vyšla veľmi kvalitná hra s názvom Shogun: Total War. Bolo to v podstate to isté, čo tu máme teraz len v Japonsku. Samozrejme Medieval pridal zopár inovácii a v konečnom dôsledku je lepší ako jeho predchodca. Ide ale o to, že niečo podobné sme tu už mali, niečo veľmi podobné a to sa odrazí aj na konečnom hodnotení.

Hru na recenziu zapožičalo JRC.