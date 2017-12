Google začne od budúceho roka overovať identity aj USB kľúčom

PIN kód v hlave a šifrovací kľúč na USB úložisku. Taká je nová bezpečnostná politika firmy Google.

3. dec 2013 o 10:30 Milan Gigel

MOUNTAIN VIEW, BRATISLAVA. Od budúceho roku už nebudete musieť pri prihlasovaní do Gmailu každý deň vpisovať jednu dlhú vetu, ktorú ste si pred rokmi zvolili ako heslo. Zasuniete do USB portu kľúčenku, vložíte PIN kód a Google vie, že ste to vy.

V spolupráci s firmou Yubico chce internetový gigant už v budúcom roku uviesť do obehu zariadenia YubiKey Neo, ktoré by mohli zvýšiť bezpečnosť poskytovaných služieb. Kľúčenka vybavená USB a NFC rozhraním môže byť nositeľom šifrovacích kľúčov, ktoré sa použijú pri komunikácii.

Google tak bude vedieť lepšie overiť identitu a zaistiť bezpečnosť. Všetko potrebné odomkne jediný PIN kód, aby bola kľúčenka chránená pred zneužitím v prípade krádeže či straty.

Firma počíta s nasadením nielen pri počítačoch, ale aj smartfónoch a tabletoch, ktoré dokážu komunikovať cez NFC. Paralelne zostanú dostupné všetky doterajšie spôsoby overovania identity, ktoré sa využijú v prípade ak si používateľ svoju kľúčenku zabudne doma, alebo ju stratí.

Zatiaľ sa hovorí iba o službách Google, nie je však vylúčené, že odvetvové združenia ratifikujú spoločný štandard, ktorý by mohol zaistiť masové nasadenie. Aliancia FIDO, ktorá by tak mohla urobiť, už spolupracuje napríklad s firmami PayPal, MasterCard, Lenovo či LG Electronics.

Napísali v časopise Forbes.