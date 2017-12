Amazon chce balíčky doručovať robotickými helikoptérami

Ľahké zásielky by malé stroje mohli roznášať už v roku 2015. Fungovať by mali bez akéhokoľvek ľudského zásahu.

SEATTLE, BRATISLAVA. Odkliknete v Amazone svoju objednávku a v sklade internetového predajcu vyhľadajú skladníci škatuľu a pripravia ju na odoslanie. Namiesto špeditéra či poslíčka ju však prevezme malá robotická helikoptéra, ktorá ju v priebehu pol hodiny dovezie až k vašim dverám.

S takouto víziou pracuje vedenie internetového predajcu Amazon, ktorý počíta s nasadením minivrtuľníkov v priebehu štyroch či piatich rokov.

Potrebujú čas

„Je to ešte roky vzdialené, ale budeme schopní takto doručovať do pol hodiny,“ povedal šéf Amazonu Jeff Bezos pre televíziu CBS. Ako najoptimistickejší termín spustenia prevádzky spomenul rok 2015.

Štatistiky predaja ukazujú, že väčšina zásielok spadá do kategórie, ktorú možno v mestách riešiť takýmto druhom expresnej leteckej dopravy.

Robotické helikoptéry, ktoré firma testuje, majú dnes nosnosť 2,3 kilogramu, čo je limit, pod ktorý spadá približne 86 percent objednávok. Doručovať by mali vedieť v okruhu približne 15 kilometrov od skladu.

Stroj by mal fungovať úplne automaticky, bez akéhokoľvek ľudského zásahu. To prináša jednak možnosti na úspory, zároveň to však vytvorí množstvo inžinierskych problémov, ktorých riešenie bude trvať roky.

No pri doručovaní vzduchom by sa stroje Amazonu mohli úplne vyhnúť doprave, čo by ušetrilo čas aj peniaze, najmä v rušných mestách s rozsiahlymi dopravnými zápchami.

Úrady sú pomalé

Ďalším problémom bude získanie povolenia od úradov. Podľa technologického webu The Verge americký letecký úrad v súčasnosti nevie ani povedať, aké podmienky by bezpilotné stroje mali spĺňať.

Úrad plánuje zverejniť podmienky certifikácie až koncom roka 2014. A tie sa majú týkať najmä zariadení pilotovaných na diaľku.

Regulácia plne automatizovaných strojov však môže byť ešte komplikovanejšia.