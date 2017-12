Brusel prikáže operátorom národné roamingy

Mobilní operátori by mali v prípade výpadkov zastupovať jeden druhého.

2. dec 2013 o 9:58 Milan Gigel

BRUSEL, BRATISLAVA. Ak nastane problém s vysielačom či sieťou niektorého z operátorov v krajine, ostatní by automaticky mali na seba prevziať jeho povinnosti.

O kľúčovej úlohe národných roamingov začína diskutovať vo svojej správe Európska agentúra pre sieťovú a informačnú bezpečnosť.

Podľa jej vyhlásení sa mobilné siete stali tak dôležitou súčasťou života, že akýkoľvek výpadok by mohol ohroziť ekonomický i sociálny život v únii. Každý výpadok môže mať silný dopad na občanov, bez ohľadu na to, či sa tak stane v metropole, alebo na vidieku.

Ideálnym stavom by bolo, ak by v rámci národného roamingu telekomunikačné firmy automaticky preberali prevádzkovanie služieb, ktoré sa stali pre poruchu či výpadok nedostupné. Zaistilo by to kontinuitu spojenia a chod krajiny.

Otázka, ktorou sa zaoberá správa agentúry, má zatiaľ formu odporúčania. Tým by sa mali zaoberať členské štáty na národnej úrovni. Legislatívna koncovka by však mohla zaistiť, aby sa toto pravidlo stalo štandardom odvetvia.

Popri zabezpečení stálej dostupnosti spojenia sa však štáty majú venovať aj alternatívam, ktoré dokážu mobilnú sieť v prípade globálnych výpadkov zastúpiť.

Informoval o tom internetový časopis The Register.