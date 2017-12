Nové služby - akcelerátor rastu

Internet ide ďalej svojou cestou. Viacerí vizionári sú zajedno v tom, že o niekoľko rokov vlastne internet nebudeme vnímať ako nejakú osobitnú kapitolu, ako niečo zvláštne, pretože bude prakticky všade ...

22. jún 2001 o 10:18 Hospodárske noviny 21.06. 2001

Internet ide ďalej svojou cestou. Viacerí vizionári sú zajedno v tom, že o niekoľko rokov vlastne internet nebudeme vnímať ako nejakú osobitnú kapitolu, ako niečo zvláštne, pretože bude prakticky všade - v hodinkách, v kreditnej karte. Bude nespočetné množstvo zariadení, ktoré umožnia spojenie so sieťou a umožnia vykonávať rozličné on-line transakcie. Internet bude takou samozrejmosťou, akou je dnes elektrina. Dr. Helmuth Broda, šéf technológie Sun Microsystems pre Európu, Stredný východ a Afriku, člen Sun Vision Council, sa s touto víziou tiež stotožňuje a v našom rozhovore ju ďalej rozvinul.

"Technológia vlastne už existuje, treba ju štandardizovať. Veľkou nádejou je napríklad technológia, ktorá umožní jednoduchým spôsobom bezdrôtovú konektivitu medzi rozličnými mobilnými zariadeniami, pokračoval ďalej H. Broda. To, čo uvidíme, čoho sa dočkáme, bude niečo kvalitatívne iné, ako je teraz. Objavia sa noví používatelia internetu. Sun vo svojich koncepciách ráta s novými kategóriami webu. Predovšetkým zostane klasický web, postavený na koncepte PC, telefónu alebo LAN spojenie, kde prostredníctvom klávesnica a myši pracujete v sieti, vyhľadávate informácie. Novým typom však bude Entertainment WEB - zábavný web. Tento segment prudko naštartuje. Už dnes sa rozbieha viacero hier na sieti. Nepotrebujete už viac kupovať nové počítačové hry, ktoré vás tak či tak po čase prestanú zaujímať, ale budete ich hrať on-line. To je iba začiatok. Alebo nastupuje iTV - interaktívna televízia alebo home stereo systém, DVD systémy... Ďalej je tu Pocket Communicated Web. Sú to všetky tie mobilné zariadenia a prístroje, ktoré umožnia spojenie s bohatým obsahom v sieti. Povedzme, že som na pracovných cestách, cestujem autom, prepravujem sa letecky a chcem mať vždy po ruke čerstvé správy z New York Times, sledovať CNN. V budúcnosti bude všetko always on" - teda nepretržite k dispozícii. Je to veľká nádej pre obchod, pre dodávateľov technológie, zariadení, ale aj poskytovateľov obsahu. Je to veľmi zaujímavá výzva pre nové služby. Som napríklad v Bratislave a viem len málo o tomto meste. Systém mi povie, že je tu niekoľko vecí, ktoré by som mal rozhodne vidieť, navštíviť, vrátane reštaurácií s miestnymi špecialitami.

Ďalšia generácia webu bude rozhodne typu business-to-business. Jednou z jeho čŕt bude objednávanie tovarov a služieb on line. Dnes na webe nájdeme nanajvýš katalógy, ale to nie je veľmi praktické. Udalosti sa menia veľmi dynamicky, napríklad vývoj kurzu. Ako potom sledovať jeho vývoj? Musíme mať nové nástroje, mať on-line prístup, aj služby musia byť tomu prispôsobené. Webové stránky musia byť dynamické, aby zobrazovali momentálnu ponuku a dopyt, povedzme na akciovom trhu.

A nezabúdajme ani na Voice Activated Web. Aj keď to dnes znie trochu ako science fiction, sme veľmi blízko praktického využívania tejto technológie. Hlasom budem ovládať funkcie svojho PDA a budem sa pýtať napríklad ako stoja na burze moje akcie... Ak sa bude konať nijaký zaujímavý koncert práve dnes večer, systém mi to včas oznámi..."

Všetky tieto novinky budú nesporne vzrušujúce, ale budú samy osebe postačujúce, aby sa rozhýbal biznis?

" Čo dnes v priemysle robíme zle, je, že dávame do popredia iba technológie, a neadekvátne sa rozvíjajú služby. Za UMTS licencie budúci prevádzkovatelia služieb vynaložili veľké investície, ale dnes ešte nikto nevie, či ľudia si vôbec budú chcieť sťahovať na mobil videosekvencie alebo si ich ďalej posielať? Ponúkam zaujímavú paralelu: SMS správy v mobiloch. Päť rokov ich prakticky nikto masovejšie nepoužíval. Až keď vznikli nové služby, ktoré vytvorili telekomunikační operátori a ďalší, sa tento segment veľmi rozhýbal. Nejde teda len o posielanie správ. Používateľ potrebuje získať informácie takpovediac šité na mieru. Som napríklad cudzom mieste, chcem vedieť aké bude počasie, chcem si zavolať taxík a podobne."

Viacerí vrcholní manažéri Sunu prezentovali názor, že hardvérové zariadenia by nemali obsahovať aplikačné programy či databázy, to všetko by malo byť v sieti. Mnohí používatelia to podporujú, ale zároveň sa pýtajú na bezpečnosť takýchto citlivých údajov a či sa nebudú dať ľahko zneužiť.

"Tu takisto platí, že niečo za niečo. Ak chceme mať určitý komfort, povedzme mobilný prístup k databázam na webe, musíme sa zrieknuť možnosti mať všetko zamknuté vo vlastnej zásuvke. Musíme povedzme poskytnúť svoj telefónny adresár do siete. Ak to nechceme urobiť, nebudeme využívať personalizované služby siete. Je to aj psychologická otázka. Bezpečnosť je proces, nie produkt. To by som chcel zvlášť podčiarknuť. Nie je to iba o tom, kúpiť si najlepší firewall od Sunu, alebo iného dodávateľa. Je to vec koncepcie, prístupu, celkovej filozofie bezpečnosti, ktorú si používateľ zvolí. Obrazne povedané, čo z toho, že budem mať perfektnú protipožiarnu stenu, keď technik zabudne zatvoriť dvere... Viaceré nedávne havárie informačných systémov boli spôsobené práve ľudským faktorom, a nie nespoľahlivosťou produktov. Isteže, namieste je aj otázka dôvery. Budem dôverovať tej inštitúcii, ktorej poskytujem citlivé údaje, povedzme o sebe a svojich priateľoch. Nie je bez zaujímavosti, že ľudia asi najviac dôverujú bankám. Ani dnes ich nezaujíma, kde fyzicky sú uložené ich úspory, ako sú chránené. Bankám zveríme bez obáv svoje peniaze, prípadne uložíme cennosti do bankových sejfov. V budúcnosti tieto či podobné inštitúcie, ktoré požívajú všeobecnú dôveru, možno budú podnikať aj v tejto oblasti - budú bezpečne uchovávať aj informácie."

V odborných kruhoch sa už objavila informácia o supernetworkingu - koncepcii, ktorá sa rozpracúva v laboratóriách Sunu. Môžete ju bližšie charakterizovať?

" Pred niekoľkými rokmi SUN vyvíjal technológiu JINI. Je to Java Inteligent Network Infrastructure. Jini definuje služby siete, teda nie aplikácie, ani prístroje. JINI je o tom, ako vytvoriť spoľahlivý celok z nie celkom spoľahlivých častí. V uplynulých dňoch sme prišli s koncepciou JXTA. Model JXTA sprístupní nový štýl distribuovanej práce s počítačmi, ktorý výrazne uľahčí činnosti vykonávané na webe v súčasnosti, ako napríklad vyhľadávanie, získavanie, používanie. Cieľom je poskytnúť pre ľubovoľný uzol siete spoločnú metódu pre prístup k ľubovoľným údajom, k ľubovoľnému obsahu a k ľubovoľnému uzlu. Výsledkom bude zväčšenie dosahu a dostupnosti samotného webu, ako i obsahu. Projekt používa technológiu distribuovaných počítačov a sietí typu peer-to-peer. Siete typu P2P poskytujú priamy prístup k zdrojom od jedného zariadenia (uzla) k druhému bez centrálneho riadenia.

Ak by sme to chápali širšie a s výhľadom do budúcnosti, už dnes je vlastne každý procesor službou. Vykonáva určité činnosti s určitou logistikou. Predstavme si teraz stovky až tisícky procesorov, ktoré v sieti vykonávajú jednotlivé úkony, navzájom kooperujú, systém riadi ich činnosť, sleduje ich záťaž, podľa toho im prideľuje úlohy. Takýto prístup sa stane nevyhnutnosťou ako prežiť v sieťovom prostredí. Veď už dnes máme systémy, ktoré ťažko riadiť. O päť rokov to bude priam nemožné. Budeme mať o päť- až desaťtisíckrát viac serverov ako dnes. Úmerne tomu sa však nezvýši počet systémových administrátorov. Ako potom ďalej? Jediným riešením je vytvoriť takú supernetworkingovú platformu, kde všetky procesory budú v sieťovom prostredí navzájom komunikovať, prideľovať si prácu, optimalizovať svoj výkon bez zásahu človeka."

Kde potom vidíte budúcnosť vašej firmy, v technológiách alebo v produktoch?

" Sun bol vždy technologická firma, ktorá predovšetkým vyvíja nové technológie. V tom chceme pokračovať. Sme silno zameraní na servery, kde sme lídrom. Niektoré iné úspechy už berieme ako samozrejmosť, ako napríklad Solaris, najstabilnejší operačný systém práve pre sieťové prostredie. Vyrábame aj excelentný hardvér vo všetkých kategóriách. Sme jediným dodávateľom, ktorý môže používateľom garantovať toto: rovnaký binárny kód mu pobeží na ktoromkoľvek serveri - malom, strednom i najväčšom. Nemusí sa trápiť s kompiláciou. Používa vždy rovnaký operačný systém, nech už akokoľvek obmieňa, inovuje svoj hardvér... Na telekomunikačnom trhu, v dodávkach serverov má Sun 70-percentný podiel. Veľké percento internetového backbonu" funguje na serveroch Sun. To je silný technologický a produktový základ, na ktorom chceme ďalej budovať."

V ktorých oblastiach možno očakávať ďalšiu pridanú hodnotu?

"Ilustrujem to na tomto príklade: keď som si pred dvadsiatimi rokmi kúpil PC, mal som tam len operačný systém. Textový editor som si musel naprogramovať sám. Dnes, keď si kúpite Solaris 8, jeho súčasťou je LDAP server, Java virtual machine a iné. Za tri roky bude súčasťou operačného systému aj e-commerce softvér. Z jednoduchého dôvodu - každý používateľ ho bude potrebovať. To je cesta, ktorou sa uberáme. Novým momentom v našej stratégii budú jednoúčelové serverové zariadenia, tzv. appliance. Súvisí to aj s odkúpením firmy Cobalt. Potvrdzuje sa, že používatelia začínajú čoraz viac uprednostňovať jednoúčelové servery pred zariadeniami na všeobecné využitie. Takýto komplexne predinštalovaný server potom ponúka excelentnú, presne definovanú funkcionalitu za dobrú cenu."