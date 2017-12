Mobilný obchod získava na príťažlivosti

22. jún 2001 o 17:41

Spoločnosť Accenture je globálna poradenská spoločnosť v oblasti riadenia a informačných technológií s ročnými príjmami okolo 10 mld. USD. Spoločne s novým menom firma zmenila aj stratégiu, ktorá jej umožní aktívnu účasť na vytváraní novej ekonomiky prostredníctvom inovatívnych riešení. Vyše 70 000 pracovníkov v 46 krajinách poskytuje klientom zo všetkých odvetví hospodárstva široké spektrum špecializovaných služieb a riešení. V jej marketingovej centrále v New Yorku sme spoločne s Richardom Siberom, partnerom spoločnosti Accenture pre oblasť Telekomunikácií & High Tech a jedným z hlavných odborníkov firmy na mCommerce, rozoberali problematiku mobilného internetu a s ním spojeného mobilného obchodu.

Napriek tomu, že v súčasnosti využíva mobilný internet len nepatrný zlomok ľudí a ešte menej ich týmto spôsobom nakupuje, teší sa mobilný internet vysokej priazni medzi používateľmi bezdrôtových zariadení. Aj keď sa miera využitia mobilného webu v USA, vo Veľkej Británii, Fínsku, v Nemecku a Japonsku značne líšila (pričom najviac bol využívaný v Japonsku a najmenej vo Fínsku a v USA), používatelia vo všetkých piatich krajinách označujú za najprijateľnejší spôsob prístupu na internet káblové pripojenie prostredníctvom osobného počítača. Podľa výsledkov štúdie Accenture sa na internet prostredníctvom bezdrôtového zariadenia pripája len 15 percent z vyše 3 100 oslovených používateľov a len približne jedno percento ho využíva aj na nakupovanie. Pri porovnaní jednotlivých krajín najvyššia miera výskytu bezdrôtového nákupu je v USA. V tejto krajine nakupuje on-line 12 percent používateľov bezdrôtového webu, v porovnaní s 9 % v Nemecku, so 7 % v Japonsku, so 6 % vo Veľkej Británii a s 5 % vo Fínsku.

Prevažná väčšina používateľov nepoužíva bezdrôtový prístup na web, pretože - ako argumentujú - jeho cena je príliš vysoká, displeje sú pre nich ťažko čitateľné a poskytované služby sú príliš pomalé. V USA, vo Veľkej Británii a Fínsku viac než polovica oslovených používateľov uviedla ako hlavný dôvod, prečo sa na internet nepripájajú pomocou bezdrôtových zariadení, fakt, že v podstate nevidia žiadny dostatočný dôvod, aby tak robili.

JAPONCI DOMINUJÚ

Napriek týmto obmedzeniam sa však ukazuje, že približne 40 percent oslovených používateľov v USA a v Európe stále považuje koncept mobilného internetu za určitým spôsobom príťažlivý" alebo veľmi príťažlivý", pričom iba menej než 20 percent ho považuje za nezaujímavý. V Japonsku, kde 81 percent respondentov odpovedalo, že sa na internet pripájajú pomocou bezdrôtového zariadenia, považujú perspektívu mobilného internetu za zaujímavú plné dve tretiny respondentov.

Výsledky analýz ukázali, že ľudia, ktorí používajú bezdrôtový internet, ho prevažne využívajú na posielanie a prijímanie elektronickej pošty, textových správ a stručných novinových správ. Zaujímavé je zistenie, aký druh špecifických služieb, produktov či informácií by chceli prostredníctvom svojich bezdrôtových zariadení prijímať. Vo všetkých piatich krajinách sa získali takmer zhodne odpovede: informácie o počasí, reštauráciách, cestovaní, ako aj elektronickú poštu a správy o dianí doma i vo svete.

Táto naša štúdia ukazuje, že mnohí ľudia nemajú záujem o rozsiahle surfovanie na internete prostredníctvom svojich bezdrôtových zariadení, chcú však mať kdekoľvek a kedykoľvek prístup k informáciám a možnosť nakupovať prostredníctvom mobilného internetu," povedal nám Richard Siber, partner zodpovedný za odvetvie telekomunikácií a high-tech spoločnosti Accenture. Stále rastúci počet používateľov mobilných služieb I-mode v Japonsku naznačuje, že mobilný prístup na internet má obrovský potenciál."

VEĽKÝ POTENCIÁL

Náš prieskum ukazuje, že ľudia na celom svete vidia v mobilnom obchodovaní veľký potenciál. Avšak vzhľadom na existujúce obmedzenia technických zariadení a prístupu - vrátane rozmerov displeja a nízkych prenosových rýchlostí - si na rozšírenie surfovania po internete a nakupovanie prostredníctvom mobilných zariadení musíme ešte počkať," dodáva R. Siber.

Analytici Accneture však v tejto súvislosti zistili, že len prekvapujúco nízke percento používateľov bezdrôtových zariadení má pri ich použití obavy týkajúce sa otázok bezpečnosti a porušenia súkromia. V USA a v Japonsku vyjadrilo v tomto zmysle obavy len 25 percent respondentov, pričom v jednotlivých európskych krajinách bol tento podiel dokonca ešte nižší - menej než 13 percent.

Je zrejmé, že otázky bezpečnosti a súkromia jednoznačne nie sú tou najzávažnejšou prekážkou rozvoja mobilného internetu," komentuje situáciu John Beck, partner v Inštitúte Accenture pre strategické zmeny. Primárne obavy používateľov sa týkajú skôr technologických obmedzení pri zariadení a službách, ktoré sú v súčasnosti na trhu dostupné."

AMERIČANIA ZAOSTÁVAJÚ

Aj keď USA sú na prvom mieste v prístupe na internet prostredníctvom pevného pripojenia, podľa analýz sú Američania minimálne dva až tri roky za Japoncami a Európanmi v oblasti využívania bezdrôtových komunikačných technológií, najmä vo využívaní mobilných telefónov. Mobilný telefón napríklad vlastnia takmer tri štvrtiny Fínov a viac než polovica populácie v Japonsku, v porovnaní s iba jednou tretinou obyvateľov USA. Vzhľadom na to, že v Japonsku a v Európe sú bezdrôtové komunikačné služby značne rozšírené, dá sa predpokladať, že to budú práve spoločnosti na týchto trhoch, ktoré ako prvé začnú do mobilnej konektivity integrovať služby šité na mieru spolu so službami špecifickými pre určité lokality. Tým si v najbližšej budúcnosti udržia oproti spoločnostiam z USA výhodu toho, kto je prvý na ťahu.

Odborníci predpovedajú, že v priebehu nadchádzajúcich piatich rokov minie vyše 130 miliónov zákazníkov približne 200 miliárd USD za transakcie v mCommerce, a vytvoria tak tržby presahujúce 22 miliárd USD.

Naše zistenia preukazujú, že záujem o mCommerce je veľký vo všetkých regiónoch sveta," poznamenáva ďalej R. Siber. Vzhľadom na prognózy značného rastu mCommerce sa Accenture domnieva, že hoci elektronická pošta, informácie o hodnote akcií či o počasí budú naďalej populárne, s ďalším rozvojom zariadení a sietí začnú spotrebitelia postupne využívať svoje mobilné prístroje aj na nakupovanie."

PREVAŽUJÚ SMS SPRÁVY

Na rozdiel od Američanov sa japonskí a európski používatelia bezdrôtových zariadení už dnes venujú celému radu on-line aktivít - najmä využívaniu elektronickej pošty a sms správ - a stavajú na výhody a pohodlie, ktoré mobilný internet prináša. Napríklad európski používatelia bezdrôtových zariadení posielajú mesačne viac než miliardu krátkych textových správ a 72 percent japonských vlastníkov mobilných telefónov využíva toto zariadenie na pripojenie k internetu - v porovnaní so 6 percentami v USA. Aj keď elektronická pošta a textové správy predstavujú v súčasnosti najpopulárnejšie využitie mobilného internetu, štúdia odhalila, že takmer polovicu oslovených užívateľov láka možnosť využívať potenciálne služby mCommerce, ako napríklad informácie o leteckej doprave, nájdenie najbližšieho miesta, kde sa predáva určitý produkt, komparatívne nakupovanie a lokálne špecifické služby.

Analytici Accenture zistili, že jednoznačná väčšina vlastníkov bezdrôtových zariadení považuje prístup k informáciám z ktoréhokoľvek miesta a kedykoľvek za najvýznamnejšiu výhodu bezdrôtového internetu. Až bude mobilná komunikačná sieť plne rozvinutá a poskytovatelia služieb začnú zákazníkom ponúkať možnosť efektívnejšej realizácie krátkych transakcií, mCommerce si získa široký okruh priaznivcov," tvrdí R. Siber. Sme presvedčení, že tajným receptom, ktorý bude hnacou silou pre plné rozšírenie bezdrôtového internetu, a tým aj mCommerce, bude vytvorenie aplikácií, ktoré umožnia používateľom prístup k požadovaným informáciám kedykoľvek a kdekoľvek. Táto naša štúdia ukázala, že milióny používateľov na celom svete sú pripravené urobiť krok smerom k novej ére internetovej komunikácie a obchodovania. Existuje mnoho projektov, ktoré umožnia mobilným technológiám zmeniť spôsob, akým žijeme a pracujeme. Keď sa sieť mobilnej komunikácie naplno rozvinie a poskytovatelia služieb začnú ponúkať zákazníkom možnosť vykonávať krátke transakcie efektívnejšie, mCommerce ľudia prijmú v oveľa širšej miere. Spôsob, ako urýchliť prijatie a využívanie bezdrôtovej komunikácie - a tým aj mCommerce - spočíva vo vytvorení tzv. killer applications, t. j. aplikácií, ktoré umožnia užívateľom prístup k informáciám, ktoré chcú a potrebujú, a to kedykoľvek a kdekoľvek," dodal na záver Richard Siber, partner spoločnosti Accenture pre oblasť Telekomunikácií & High Tech a jeden z hlavných odborníkov firmy na mCommerce.