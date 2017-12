Google narušil súkromie aj v Holandsku

Spájanie dát z jednotlivých služieb pre reklamný systém nemusí byť v súlade so zákonmi.

29. nov 2013 o 10:25 Milan Gigel

AMSTERDAM, BRATISLAVA. Keď sa Google rozhodol zmeniť podmienky prevádzkovania svojich služieb a začal spájať zozbierané údaje naprieč svojim portfóliom, mnohí sa ozvali že zasahuje do súkromia hlbšie, ako je prijateľné. Zozbierané dáta používa firma pre svoje reklamné systémy.

K doterajším sporom vo Francúzsku, Španielsku, Nemecku, Británii a Taliansku pribudol nový. Odmietavý postoj sa začína objavovať aj v Holandsku, ktoré má rovnako ako ostatné členské štáty EÚ právo finančne internetového giganta postihnúť.

„Pospájaním dát z viacerých služieb – vrátane návštev internetových stránok – pre zacielenie inzercie a personalizáciu služieb spustil Google aktivity s našimi osobnými dátami bez toho, aby sme mu to povolili. A to je v rozpore so zákonom.“ - tvrdí Jacom Kohnstamm, predseda komisie pre ochranu osobných dát v Holandsku.

Komisia zastáva názor, že Google neinformoval o tejto zmene používateľov jeho služieb dostatočne a nedal im na výber, aby si svoje súkromie dostatočne ochránili.

Al Verney, hovorca firmy Google tvrdí, že - „firma dodržala všetky legislatívne pravidlá EÚ s cieľom zjednodušiť a zefektívniť svoje služby“.

Komisia prizvala firmy Google na počiatočné rozhovory a predbežné vyšetrovanie, aby určila akým spôsobom bude postupovať ďalej. Nie je tak vylúčené, že sa pripojí k ostatným krajinám, v ktorých podobná aktivita prebieha. V závese by mohli nasledovať ďalšie, vrátane Slovenska.

Prvé možné sankcie už vyčíslilo Španielsko, ktoré hovorí o možnej sume 408 tisíc eur.

Napísali v novinách Washington Post.