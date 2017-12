Čína vystrelí vesmírne vozidlo na Mesiac

Komunistická krajina vyšle na Mesiac misiu. Štartovať môže už v nedeľu.

28. nov 2013 o 16:56 Tomáš Prokopčák

PEKING, BRATISLAVA. Takmer štyridsať rokov tam nič nepristálo. No už o pár dní môže na obežnej dráhe Mesiaca zaparkovať čínska vesmírna misia Čchang-e 3.

Pokračovať bude pristátím na privrátenej strane nášho kozmického sprievodcu, kde vypustí vozidlo, ktoré by malo preskúmať okolie vo viac než dvestokilometrovom kráteri Sinus Iridum.

Čína by sa tak stala iba treťou krajnou sveta, ktorej vedecký prístroj v poriadku dosadol na Mesiaci.

Ambiciózny program

Misia Čchang-e 3 je súčasťou ambiciózneho mesačného programu. Sondu a vozidlo, ktoré by mohli odštartovať už v nedeľu, by malo nasledovať ich dvojča, ktoré poletí k inej časti Mesiaca. Naplánovaná je aj misia, čo by mala späť na našu planétu doviezť vzorky mesačnej pôdy. A v budúcom desaťročí dokonca aj taikonauti, ktorí by sa na Mesiaci poprechádzali.

„Jednoducho, už nemôžeme volať Čínu rozvíjajúcou sa vesmírnou veľmocou,“ zdôrazňuje pre Nature Bernard Foing z Európskej vesmírnej agentúry. „Ukázali, že sú veľmi pokročilí.“

Komunistická krajina pritom naplánovala aj vedecký výskum. Pristávací modul by mal pomocou ultrafialového ďalekohľadu pozorovať Zem, našu galaxiu i zrod a zánik hviezd. Rover zase ponesie kamery a röntgenový spektrometer, ktorým bude analyzovať zloženie pôdy.

Problémy Američanov

Čínska misia však spôsobí problémy Američanom. Ich sonda LADEE už skúma z obežnej dráhy Mesiaca jeho atmosféru. Pri brzdení a pristávaní však Čchang-e 3 túto jemnú vrstvu okolo Mesiac pozmení, čo by mohlo vedcom prekaziť ich plány.