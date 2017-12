Má vzniknúť slovenská Pirátska strana, chce kandidovať do europarlamentu

Priaznivci novej strany budú teraz musieť založiť petičný výbor a vyzbierať desaťtisíc podpisov na vznik strany.

28. nov 2013 o 14:02 TASR

BRATISLAVA. Podľa vzoru českej Pirátskej strany, ktorá v posledných voľbách do Poslaneckej snemovne ČR získala o niečo viac ako 2,5 percenta hlasov, vznikne internetovo orientovaný politický subjekt aj na Slovensku.

Pre TASR to povedal Milan Gvoth, predseda občianskeho združenia na prípravu založenia Slovenskej pirátskej strany.

"Cítime verejnú požiadavku na vznik takejto strany. Chceme dať priestor najmä mladým ľuďom, aby mohli prejavovať svoje politické názory prostredníctvom politickej strany," povedal Gvoth.

Priaznivci novej strany budú teraz musieť založiť petičný výbor, ktorý vyzbiera zákonných desaťtisíc podpisov za vznik nového politického subjektu.

Následne by sa nová strana chcela pokúsiť o úspech v eurovoľbách. "Ideme do eurovolieb, to bude celoeurópska pirátska kampa. Čo sa týka komunálnych alebo parlamentných volieb, to ešte uvidíme," dodal.

"Pirátske strany sú reakciou na novú technologickú situáciu," doplnil ho podpredseda českej Pirátskej strany Ivo Vašíček.

Technológie podľa neho na jednej strane prinášajú pre demokraciu benefity, napríklad vo vyššej transparentnosti, na druhej strane prinášajú aj možnosť špehovať občanov a zhromažďovať o nich informácie. "Je dôležité ochrániť súkromie ľudí pred týmito technológiami," povedal.

Dodal, že dnes už existujú dokonca televízory, ktoré odosielajú dáta o tom, čo majiteľ prístroja doma pozerá.

"Druhá rovina je, že keď už tie technológie máme, používajme ich," povedal na margo legitímnych možností využitia technológií Vašíček.