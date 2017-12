Jolla sa dostala na trh, prvé kusy sú v obehu

Technologickí nadšenci dostali v Helsinkách svoje mobily Jolla.

28. nov 2013 o 12:30 Milan Gigel

HELSINKY, BRATISLAVA. Prvá séria smartfónov Jolla s novým mobilným systémom Sailfish sa dostala do rúk používateľov. Firma distribuovala prvých 450 vyrobených kusov medzi ľudí pri predstavení novinky v Helsinkách.

Ďalšie tisícky ľudí zo 136 krajín sveta si budú musieť nejaký čas počkať, kým sa im za 399 eur dostane do rúk vytúžený smartfón.

Vývojársky tím, ktorý pôvodne pracoval v Nokii na mobilnom systéme MeeGo, plní očakávania technologických fanúšikov, ktorí nie sú spokojní ani s mobilným Androidom od Google, ani s iOS od Apple. V mobilnom systéme Sailfish a smartfóne Jolla hľadajú pokračovanie toho, čo Nokia odstrihla zo svojich plánov.

Cieľom vývojárskej skupiny je vyvinúť mobilný systém, ktorý by licencovali priamo výrobcom hardvéru. Jolla je iba ukážkou toho, čo by nové smartfóny so systémom Sailfish mohli dokázať. Zatiaľ sa prezentuje hlavne ovládanie gestami a inovatívne používateľské rozhranie, aplikácie však chýbajú.

Inštalovať možno do emulátora tie, ktoré boli určené pre Android. Keďže firma spoločnú cestu s Googlom nenašla, aplikácie sú sťahované z ruského repozitára Yandex NV.

„Jedným z najväčších problémov je, že im chýba prístup k vývojárom aplikácií,“ hovorí nezávislý analytik Richard Windsor. „Preto zabudovali emulátor, ktorý klame aplikácie, že bežia na zariadení s Andoidom. História však ukázala, že emulátory sú zlým riešením.“

Jolla sa pripája k firmám ako Canonical, Microsoft či Mozilla, ktorým sa nepáči dominancia Androidu na trhu a snažia sa prichádzať s alternatívami. Dobrá obchodná politika firmy Google však urobila z ich mobilného systému štandard, ktorý vo svojom novom smartfóne očakáva 9 z 10 ľudí.

Budúcnosť platformy Sailfish je neznáma. Ak zostane firma iba pri prvom demonštračnom modeli a nik z výrobcov sa k tejto iniciatíve nepridá, nikto sa tomu nebude veľmi čudovať.

Napísali v agentúre Bloomberg.