Google začal fotiť letiská a železničné stanice

Nové panoramatické snímky majú zmapovať všetky dôležité dopravné body.

28. nov 2013 o 11:10 Milan Gigel

MOUNTAIN VIEW, BRATISLAVA. Kým so zbalenými kuframi vyrazíte na služobnú cestu do cudziny, sadnete si k obrazovke počítača a prejdete sa neznámym letiskom či železničnou stanicou. Aby ste sa zorientovali v prostredí, do ktorého dorazíte už o niekoľko hodín.

Google sa pustil do snímania letísk a železničných staníc veľkých prepravných metropol, v ktorých sa križujú cesty prepravných spoločností.

Verejnosti sprístupnil kolekciu 65 panoramatických interaktívnych máp, aby ich sprevádzal od priehradky prepravnej spoločnosti až po gate či perón pre nastupovanie. Začal mapovať Ameriku, Európu ale aj Áziu.

Podľa zástupcov firmy ide o začiatok novej aktivity, ktorá by postupne mala zmapovať všetky dôležité dopravné body. Vznikne tak ucelený sprievodca pre turistov, cestovateľov a obchodných cestujúcich, kde si budú môcť natrénovať svoje nastupovanie.

Je zrejmé, že pracovný tím firmy začal mapovať niektoré z krajín cestovateľským spôsobom a postupne sa tak na mape zobrazia ďalšie kľúčové miesta.

Firma už zverejnila interaktívnu mapu, z ktorej sa môžete preklikať na konkrétne miesta.

Napísali v internetovom časopise The Verge.