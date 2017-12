Rada na Vianoce: Ako vybrať tablet pod stromček

Malé prenosné počítače sa dajú kúpiť aj za desiatky eur, no úspory budú na úkor pohodlia.

27. nov 2013 o 22:27 Milan Gigel

Je ako počítač zbalený do formátu tenkej knižky, na ktorom môžete prežívať svoj virtuálny život bez toho, aby ste sa hrbili pred obrazovkou počítača alebo si kazili oči pri malom displeji svojho mobilu. Akoby ste priložili prst na tep internetu, multimédií a zábavy.

So základnou šesťdesiateurovou cenovkou niet bariéry, ktorá by stála v ceste novej skúsenosti. Tak dnes totiž vyzerajú tablety a ich raketový nástup na trh naznačuje, že v najbližších rokoch sa na tom nič nezmení.

Za relatívne nízku sumu totiž môžete získať aj tablet s 18-centimetrovou uhlopriečkou dotykového displeja, najnovším Androidom, 4-gigabajtovým úložiskom a WiFi pripojením k internetu. A s batériou, ktorá má zásobu energie na päť hodín surfovania či sledovania filmov.

Dobrý začiatok

V kategórii najlacnejších tabletov nečakajte rýchlosť ani presné reakcie dotykovej obrazovky. No bude to azda najlacnejší počítač, na ktorom si prečítate e-maily, nazriete do Facebooku, prelistujete titulky svojich obľúbených novín a početujete si s priateľmi.

Ak príde na fotenie na uchovanie zážitkov, herné kratochvíle, pozeranie videoklipov či filmov z pamäťovej karty, viete že to zvládne rovnako dobre ako pred rokmi váš prvý notebook. Ale zase nie oveľa lepšie.

S väčším displejom, rýchlymi čipmi a špičkovými technológiami pod kapotou však môže cena tabletu narásť aj na 850 eur. Toľko napríklad pýta Apple za svoj iPad Air v plnej výbave.

Notebook úplne nenahradí

Tablet však nie je pre každého. Ak vás neočarili možnosti prenosných počítačov a smartfón máte vo vrecku či kabelke viac ako v rukách, aj tablet vás bude nudiť. Jeho prednosť totiž spočíva viac v komforte ako vo funkciách. Tie sa orakticky prekrývajú s tým, čo dokážu smartfóny.

Výrazné zlepšenie pohodlia prichádza najmä pri čítaní dlhších textov a surfovaní na webe. Kľúčová je aj ponuka aplikácií, ktoré si do tabletu nainštalujete.

Niektorí ľudia veria, že tablet by pri práci mohol nahradiť ťažší a drahší notebook, ktorého nosenie je čoraz nepohodlnejšie. Nie je to však úplne pravda. Aj s externou klávesnicou, ktorá znásobí hmotnosť mobilnej výbavy, je práca v exotickom operačnom systéme odlišná ­ ak teda nepatríte medzi tých, ktorí sa výhradne zverili do opatery internetových služieb.

Zároveň platí, že dlhoročne nacvičené pohyby a ťahy z notebookov sú iné ako práca na tablete. Zvyknúť si vyžaduje čas a ochotu zmeniť návyky.

Na deti dohliadnite

V detských rukách je však tablet tým najintuitívnejším počítačom zo všetkých.

Prst upriamený na správne miesto obrazovky funguje omnoho presvedčivejšie ako neistá ruka položená na myši, ktorú musí mozog jemnými pohybmi presvedčiť, aby poputovala na želané miesto.

Slovenčina je dostupným štandardom, jazykových bariér sa obávať netreba.

Tablet však patrí do detských rúk iba v zdravej miere rovnako ako akýkoľvek iný počítač. Už trojročné deti síce zvládajú jednoduché aplikácie či hry, no treba dať pozor, aby s prístrojom trávili primerané množstvo času. Aby sa tak nestalo na úkor vývoja spoločenských či fyzických schopností.