Tipy a triky: Vymeňte si v notebooku disk aj operačnú pamäť

Päť minút vám postačí na to, aby ste oživili svoj starší notebook. Pre výmenu disku alebo pamäte nemusíte byť odborník, potrebujete iba skrutkovač.

6. jan 2014 o 16:00 Matúš Paculík

Ak vám pomalý disk alebo operačná pamäť s malou kapacitou brzdia notebook, nemusíte hneď kupovať nový. Nemusíte ani utekať do servisu, keďže výmenu týchto komponentov zvládnete aj sami.

V novej sérii textov plných tipov a trikov začíname práve "vylepšením" notebookov.

Disk alebo pamäť

Najčastejšia a cenovo najprijateľnejšia je výmena pevného disku či rozšírenie operačnej pamäte. Jednoduchá je aj výmena optickej mechaniky, ktorú môžete pri niektorých notebookoch nahradiť aj ďalším pevným diskom či doplnkovou batériou.

Tí šikovnejší vyskúšajú výmenu procesora, no musia sa pripraviť na niekoľko obmedzení. Hlavným je zložitosť samotnej výmeny procesora, keďže pre prístup k nemu musíte rozobrať väčšiu časť notebooku.

Prakticky nemožné je v notebooku vymeniť grafickú kartu. Je to už zložitý úkon, nie je to lacné a veľkým problémom je aj kompatibilita. Navyše, do veľkého množstva notebookov ani inú grafickú kartu nedáte.

V extrémne tenkom MacBook Air nájdete špeciálny typ diskov (zdroj iFixit).

Zistite si potrebné informácie

Nové komponenty nekupujte bezhlavo, ale presne si zistite, čo všetko váš notebook zvládne. Staršie notebooky totiž môžu - na rozdiel od tých súčasných - potrebovať odlišné súčiastky.

Tu vám pomôžu buď stránky výrobcu, alebo aplikácie typu HWiNFO. Tie prezradia všetky technické informácie, podľa ktorých si môžete vybrať nový disk a pamäť.

Pri pamäti si zistite aj počet voľných slotov, ktoré bývajú väčšinou dva. Pre dosiahnutie menších rozmerov ich výrobcovia zvyknú obmedzovať a pri ultrabookoch nemusia byť dokonca žiadne. Operačnú pamäť jednoducho dajú priamo na základnú dosku a vy s tým neurobíte nič.

Na prvý pohľad vyzerajú rovnako, no nové DDR3 pamäte do staršieho notebooku s DDR2 slotom nedáte.

Čo potrebujete k výmene

Ak máte šťastie a váš notebook nevyžaduje zložitú demontáž, vystačíte si s malým krížovým skrutkovačom, ktorý stojí maximálne pár eur.

Pri výmene systémového disku nemusíte znova inštalovať operačný systém. S USB redukciou a softvérom (napríklad Acronis True Image) dokážete jednoducho klonovať celý disk.

Celý úkon môže trvať aj viac ako hodinu, no vyžaduje len minimálnu interakciu z vašej strany. Obraz disku dokážete preniesť aj na model s väčšou kapacitou či z klasického na moderný SSD.

Meníme operačnú pamäť Typ pamäte, jej kapacita, rýchlosť a napätie. Toto sú parametre, ktorými sa líšia jednotlivé moduly. Vyberajte preto dobre, aby ste si omylom nekúpili modul, ktorý vám v notebooku nebude fungovať. Je tiež zbytočné investovať do rýchleho 1600 MHz modulu, keď notebook takúto frekvenciu nezvládne a rýchlosť pamäte automaticky zníži. Pred výmenou nezabudnite notebook vypnúť z napájania a vyberte aj batériu. Dôležitá je aj ochrana pred statickou elektrikou, ktorá by mohla poškodiť jednotlivé komponenty. Každý notebook má inak riešený prístup k svojmu hardvéru. V optimálnom prípade vás čaká len niekoľko skrutiek a jednoduché odobratie plastového krytu, pod ktorým nájdete disk a operačnú pamäť. Vybratie pamäťového modulu je jednoduché, stačí súčasne uvoľniť dve kovové západky a následne ho za pomoci jemnej sily vytiahnuť. Nový pamäťový modul sa vkladá do slotu pod uhlom zhruba 45 stupňov. Ak pamäťový modul nechce zasadnúť do slotu, skúste zmenšiť uhol pri vkladaní, použitie hrubšej sily môže nenávratne poškodiť nielen pamäťový modul ale aj slot či základnú dosku. Keď je pamäťový modul správne zasadený v slote, jemným zatlačením na jeho rohy zmeníme jeho polohu na vodorovnú tak, aby zaklapla poistná západka. Ak západka nezaklapne, pravdepodobne nie je pamäťový modul správne vsunutý v slote. Aj pri tomto úkone sa vyvarujte použitia hrubej sily, ktorá môže poškodiť pamäťový modul, slot či základnú dosku.