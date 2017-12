Microsoft pochová neúspešný Windows RT

Tri operačné systémy sú aj pre Microsoft zbytočné. Na budúci rok zrejme skončí Windows RT.

27. nov 2013 o 21:20 Matúš Paculík

Mala to byť vstupenka do sveta tabletov, no nakoniec spôsobila softvérovému gigantovi len problémy. Operačný Windows RT si nenašiel zákazníka a po softvérových vývojároch sa mu chrbtom obrátili aj výrobcovia hardvéru.

Dnes by ste v našich obchodoch našli len pár zariadení s operačným systémom Windows RT. Pritom koncom minulého roka štartoval Microsoft so štvoricou výrobcov: Asus, Lenovo, Samsung a Dell.

Pôvodné číslo malo byť ešte väčšie, no niekoľko významných výrobcov nakoniec od zámeru ustúpilo.

Zákazníka si nenašli

Prvé recenzie boli zmiešané, rovnako aj reakcie zákazníkov. Windows RT na prvý pohľad vyzerá rovnako ako plnohodnotná verzia Windows 8, no zásadné rozdiely v architektúre miatli bežných zákazníkov.

Na tablete s Windows RT vám nebude fungovať žiadna klasická aplikácia, obmedzení ste na oficiálny obchod Microsoftu, kde toho veľa nenájdete. Zbytočne by ste hľadali obľúbený prehliadač Chrome či hry známe z konkurenčných platforiem Android a iOS.

Práve obava z nepochopenia zákazníkmi hrala hlavnú úlohu aj pri rozhodnutí Samsungu nevstúpiť na americký trh s jeho Windows RT zariadeniami.

“Vyžadovalo by si to vysoké náklady spojené s osvetou zákazníka,”vyjadril sa pre magazín CNET viceprezident spoločnosti Samsung Mike Abary ešte začiatkom tohto roku.

Dobre sa nepredávali ani vlastné tablety Microsoftu a namiesto zisku firme generovali vysokú stratu, blížiacu sa k jednej miliarde dolárov.

Office to nezachránil

Office mal byť hlavnou zbraňou v boji proti konkurenčným systémom, no nakoniec ako hlavný predajný argument nestačil.

Dnes už má porovnateľný kancelársky balík každý nový iPad a pre Android existujú rovnako dobré riešenia úplne zadarmo, prípadne za malý poplatok.

Microsoft sa v priebehu roku snažil využiť Office aj vo svojich reklamách, ktoré priamo porovnávali Windows RT tablety s iPadom. No keďže nebol úplne objektívny, jeho snaha sa nakoniec na internete obrátila voči nemu.

Neskôr sa snažil prilákať nových zákazníkov vykupovaním starých tabletov iPad a smartfónov iPhone, no ani pomerne slušná ponuka za používané Apple zariadenie nepresvedčila potrebné množstvo záujemcov.

Windows RT zanikne

Nie je jediný dôvod, aby Microsoft ďalej živil systém, ktorý nemá svojich fanúšikov a chýbajú mu dôležité aplikácie.

Kým pri smartfónoch s Windows Phone stačí väčšine používateľov dobrá kancelária, mail, použiteľný prehliadač a Facebook, od tabletu očakávajú najmä viac zábavy.

Aj napriek veľkej snahe Microsoftu a veľmi dobrej podpore pre vývojárov Windows RT pravdepodobne zanikne už na budúci rok. Jednoznačné stanovisko síce Microsoft ešte nemá, no slová viceprezidentky Microsoftu Julie Larson-Greenovej to naznačujú.

“Nepodarilo sa nám dostatočne ozrejmiť rozdiely medzi RT a klasickou verziou systému. Vyzerajú podobne, správajú sa tak, no nedokážu rovnaké veci,” priznala Larson-Greenová. “Máme Windows Phone, Windows RT a Windows 8, no tento počet znížime”.

Windows 8 sa nepredáva zle a Windows Phone si pomaly zvyšuje trhový podiel. Horúcim kandidátom je preto Windows RT. Či zanikne úplne, alebo sa zlúči s mobilným Windows Phone, uvidíme na budúci rok.

Kompletnú diskusiu s Julie Larson-Greenovou si prečítate tu.