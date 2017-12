Sony si patentovala inteligentnú parochňu

Zakryjete si hlavu umelou šticou a zrazu je z vás nový človek. S počítačom pod ofinou.

27. nov 2013 o 12:00 Milan Gigel

TOKIO, BRATISLAVA. Človek sa môže cítiť hlúpo, ak sa má v strede ulice prihovárať k okuliarom a ťukať si ukazovákom po spánku pre spustenie navigácie či inej funkcie. Rovnako zvláštne je vykrikovanie povelov hodinkám a čítanie odozvy na ich malom displeji.

Firma Sony si myslí, že našla lepší spôsob, ako priblížiť počítačovú techniku k ľudskému telu. Nechala si patentovať parochňu, ktorá pod šticou z ľudských vlasov, konskej hrivy, srsti jakov či peria vtákov ukrýva počítačový systém, ktorý je navrhnutý pre symbiózu s ľudským organizmom.

Či bude nevidomých navigovať po uliciach, sledovať zdravotný stav pacienta alebo snímať jeho kroky a dokumentovať deň, nie je podstatné. Dôležité je, aby sa človek cítil čo najprirodzenejšie a najpohodlnejšie.

Sony sa v posledných rokoch snaží opäť dostať do pozície inovátora, ktorý v minulosti dával firme nádych, ktorý sa z jej portfólia pomaly vytráca. Na domácom japonskom trhu by si podobnými projektami mohla polepšiť.

Možno znie myšlienka o inteligentnej parochni bláznivo. Skôr či neskôr by však s podobnou myšlienkou mohol prísť niekto iný.

„V porovnaní so súčasnými počítačmi nosenými na tele má parochňa mnoho výhod. Výrazne zvyšuje komfort používateľa a robí nosenie počítača prirodzeným,“ hovorí Andrew Milroy, analytik konzultačnej firmy Frost & Sullivan.

Či novinku nazveme čiapkou, alebo parochňou, stále možno hovoriť o inovatívnej myšlienke. Spája technológie so svetom módy vo formáte, ktorý je pre spotrebiteľov údajne prirodzený. A to môže byť faktor, ktorý by zaistil úspech.

Informovala o tom britská BBC.