Kométu ISON už vidíme na oblohe

Vesmírny úkaz bude najkrajší počas prvých decembrových týždňov. Ak sa kométa nerozpadne.

25. nov 2013 o 17:00 Tomáš Prokopčák

BRATISLAVA. Len pred pár dňami sa stala viditeľnou aj bez ďalekohľadov. No zrazu nastal výrazný výbuch a za kométou ISON narástol chvost do ohromných rozmerov. Vedci sa už začali obávať, že takzvaná kométa storočia sa rozpadne ešte skôr, ako by si svoje označenie zaslúžila.

Našťastie, vesmírne sondy ukázali, že ISON je v poriadku. A smeruje k Slnku, vo štvrtok okolo našej hviezdy preletí a ak túto cestu asi milión kilometrov nad jej povrchom prežije, začiatkom decembra by teleso malo priniesť toľko sľubované vesmírne divadlo. Už teraz možno kométu pozorovať aj bez ďalekohľadov.

Správa vo fľaši

Fakty Kométa ISON Kométu C/2012 S1 alebo ISON objavili 21. septembra 2012. Okolo Slnka by mala preletieť 28. novembra. Ak prežije, najjasnejšia bude už na budúci týždeň.

Kométu ISON objavili astronómovia minulý rok v septembri. Objekt pochádza z Oortovho mraku, oblasti na samom konci slnečnej sústavy, ktorú tvoria miliardy podobných ľadových telies. Občas, napríklad po vzájomnej zrážke, sa niektoré z nich vyberie bližšie k materskej hviezde. Podobne ako kométa ISON.

„Uvidíme tak materiál z čias primitívnej slnečnej sústavy, ako sa vyparuje a sublimuje počas priblíženia k Slnku,“ hovorí pre Space.com astronóm Karl Battams, ktorý podobné blízkoslnečné telesá študuje. „A to nám prinesie množstvo cenných údajov.“

Vedci predpokladajú, že kométa ISON letí k našej hviezde po prvý raz. Jej zhruba pol­ až kilometrové jadro pripomína správu vo fľaši: nesie v sebe informácie z čias, keď sa pred miliardami rokov slnečná sústava iba utvárala.

Vedcom však zároveň poskytne možnosť, ako lepšie preskúmať samotné Slnko. Astronómovia budú počas preletu sledovať, aký vplyv má slnečný vietor na chvost kométy či ako sa častice z telesa budú správať v hviezdnom magnetickom poli.

Rovnako zaujímavou je zároveň otázka, či ISON vôbec cestu okolo Slnka prežije. Zničiť by ju mohlo zahriatie, ale napríklad aj výron slnečnej hmoty, ak by náhodou smeroval priamo na kométu. Ak však prelet zvládne, najjasnejšia by mala byť prvé dva decembrové týždne.

Na rannej oblohe

„V piatok sa budeme všetci s napätím dívať, ako prejde okolo Slnka,“ dodáva pre Washington Post Jim Green, riaditeľ planetárnej divízie amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír.

Keď sa kométe nič nestane, na vlastné oči by sme ju znovu mohli pozorovať už na budúci týždeň na skorej rannej oblohe, pred východom slnka.