Magma vrie aj hlboko pod antarktickým ľadom

Pod hrubou vrstvou ľadu sa presúva magma. Mohla by naznačovať blízku erupciu vulkánu.

25. nov 2013 o 16:58 Tim Wogan

WASHINGTON. Krajina Marie Byrdovej je opustená oblasť Antarktídy, pochovaná hlboko pod Západoantarktickým ľadovým príkrovom. No kým povrch zeme býva zamrznutý, pod ním sa odohráva iný príbeh. Historické erupcie poprevrtávali ľadovú vrstvu a vytvorili reťazec vulkánov.

Teraz výskumníci ukázali, že roztavené skaly hlboko pod povrchom sa stále pohybujú.

Síce iba najväčšie erupcie by mohli roztopiť ľad tak, aby sa predrali až na povrch, no i tie menšie môžu spôsobiť rast hladiny svetových morí – pričom nik netuší, aký veľký by tento nárast bol.

Magma sa hýbe

Vedci pôvodne vybudovali stanicu, ktorá mala študovať pohyby zemskej kôry. No seizmologička Amanda Loughová z Washingtonskej univerzity spolu so svojimi kolegami našla iné využitie.

Všimli si menšie zemetrasenia, ktoré sa odohrávali v januári a februári v roku 2010 a v marci v roku 2011.

Tieto zemetrasenia boli nezvyčajné: zem sa triasla oveľa pomalšie, ako vedci očakávali pri pohybe tektonických platní.

Loughová preto skúmala pôvod týchto otrasov.

„Pozrela som sa na dva odlišné typy vĺn – takzvané vlny P, ktoré sú primárnou vlnou, a S vlny, ktoré sú sekundárne,“ hovorí.

Jej výpočty ukázali, že vlny prišli z hĺbky zhruba 25 až 40 kilometrov po povrchom zeme a pochádzali z miesta vzdialeného približne 55 kilometrov od miesta Mount Waesche.

Aj keď presná príčina hlbokých otrasov známa nie je, vedci si myslia, že sú výsledkom pohybu magmy hlboko pod aktívnymi či čoskoro aktívnymi vulkánmi. Podobne vlny totiž vedci zaznamenali aj na Havaji, niekedy dokonca počas erupcií sopiek.

Vyššie more?

Geomagnetické dáta a radarové mapovanie potvrdili prítomnosť magmatickej aktivity. Ukázalo sa tiež, že oblasť vykazuje mierne zvýšené hodnoty magnetického poľa. To podľa štúdie v magazíne Nature Geoscience naznačuje, že erupcia by sa mohla odohrať prakticky hocikedy.

Miesto vulkanickej aktivity v súčasnosti pokrýva asi kilometrová vrstva ľadu. Aby sa roztopil, muselo by dôjsť k ohromnej erupcii.

No samotná erupcia by mohla pôsobiť aj inak – mohla by pomôcť roztápaniu ľadového príkrovu, ktorý sa pomaly posúva do mora. To by viedlo k zvýšeniu hladiny oceánov. Aj keď takýto vplyv by bol podľa odborníkov relatívne zanedbateľný.