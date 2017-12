Technológia umlčí hluk spoza okien

Na povel ustane hukot cesty a nahradí ho šum stromov. Umožniť to má zariadenie Sono.

25. nov 2013 o 12:10 Milan Gigel

VIEDEŇ, BRATISLAVA. Po celodennom zhone si sadnete do kresla a napriek snahe uvoľniť sa máte pocit, že sedíte na lavičke vedľa športového ihriska. Okenné výplne prenášajú ruch z ulice do obytných miestností.

To by však mohlo zmeniť zariadenie Sono od rakúskeho dizajnéra Rudolfa Stefanicha. Pracuje na prototype prístroja, ktorý by využil známe technológie na umlčanie hluku.

Kým mikrofón sníma hluk z ulice, akustická jednotka mení sklenú výplň okna na celoplošný reproduktor. Ten sa rozochveje tak, aby anuloval hluk prichádzajúci z ulice. Podobne, ako to robia slúchadlá pre cestovanie v hromadnej doprave.

Autor tohto projektu by však rád zašiel o kúsok ďalej. Páčilo by sa mu, ak by zariadenie dokázalo rozpoznávať jednotlivé zložky hluku a používateľ by sa mohol sám rozhodnúť, ktoré vpustí dnu a ktoré nie.

Kým šum listov na stromoch či spev vtáčat môže pôsobiť relaxačne, zbíjačka či automobily už nie.

Informoval o tom magazín Web Urbanist.