Summit o klíme sa skončil fiaskom

Krajiny sa vo Varšave hádali, či výsledný text dohody o ochrane planéty má hovoriť o záväzkoch, alebo o príspevkoch.

24. nov 2013 o 17:43 Tomáš Prokopčák

VARŠAVA, BRATISLAVA. Malo to byť miesto, kde sa zídu politici a aktivisti a pripravia podmienky pre novú, celosvetovú dohodu o ochrane našej planéty. Medzinárodnú zmluvu, ktorú by mali štáty podpísať už o dva roky v Paríži.

Namiesto toho však tohtoročný dvojtýždňový klimatický summit vo Varšave vyzeral na úplné fiasko. K čiastočnej dohode napokon došlo na poslednú chvíľu, v noci zo soboty na nedeľu – no krajiny sa nedohodli na žiadnych významnejších konkrétnych záväzkoch.

Nič konkrétne

V posledných rokoch sa vyostroval spor medzi rozvíjajúcimi sa a západnými štátmi. Kým chudobnejšie krajiny chcú kompenzácie za svoje budúce škrty v emisiách i peniaze na podporu zelených projektov, rozvinuté štáty zase hovoria o kríze a až takej dohode, ku ktorej pristúpia všetky krajiny – vrátane Číny, Indie či Spojených štátov.

Japonsko navyše nedávno oznámilo, že sa vzdáva svojich starších záväzkov na znižovanie emisií skleníkových plynov a antizelený postoj prijala aj nová vláda Austrálie. A Poľsko, hostiteľa summitu, obvinili z úzkej spolupráce s uhoľným priemyslom.

„Sú krajšie a rýchlejšie cesty, ako sa dostať do Paríža,“ komentovala rokovania podľa BBC európska klimatická komisárka Connie Hedegaardová. „No dôležité je, že sa tam dostávame a máme výsledok.“

Spor medzi štátmi sa nakoniec zredukoval na hádku o jednom slove: Európa chcela, aby výsledný text z klimasummitu hovoril o záväzkoch, Čína zase odmietla sľúbiť čokoľvek. Vyjednávači sa napokon dohodli na výraze príspevky.

Výsledkom varšavského summitu by mal byť budúci mechanizmus, ktorý by krajiny odškodnil v prípade extrémneho vyčíňania počasia, ako napríklad v prípade nedávneho najsilnejšieho tajfúnu Haiyan na Filipínach. Medzinárodné stretnutie však neprinieslo žiaden konkrétnejší rámec, ako by to vlastne malo vyzerať.

Predposledný pokus?

Aktivisti aj vedecká verejnosť hovoria o ďalšom sklamaní, keď sa politici nedokázali dohodnúť na riešení problémov. No dobrou správou je, že proces úplne neskolaboval.

„Je to číre minimum, ktoré sa dalo vo Varšave dosiahnuť,“ dodáva Harjeet Singh z medzinárodnej mimovládnej organizácie Action Aid. „Niekoľko krajín vrátane Spojených štátov sa k rokovaniu postavilo až do konca ako k rukojemníkovi.“

Ďalšiu šancu by mali vyjednávači dostať na budúci rok. Klimatický summit sa presunie do peruánskej Limy.