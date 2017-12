Slovenskú nabíjačku v kľúčenke už autorizuje Apple

Víťaz súťaže nových slovenských podnikateľov získal kapitál z webu, vyrába v Číne a štartuje predaj. Nabíjačku v kľúčenke si kúpite aj cez predajne O2.

24. nov 2013 o 19:00 Adam Valček

BRATISLAVA. Šesťcentimetrový ohybný USB káblik, vďaka ktorému si môžete smartfón nabíjať prostredníctvom počítača či televízora s USB portom, zaujal nielen porotu, ale aj obrovskú masu ľudí.

Cez web komunitného financovania Indiegogo.com chceli pôvodne Jozef Žemla a Viktor Reviliak získať 15-tisíc dolárov na rozbeh projektu, nakoniec získali za dva mesiace takmer 95-tisíc dolárov. Na StartUpAwards.sk 2013 vyhral projekt v kategórii Umenie & Dizajn.

CulCharge sa dá zavesiť na kľúčenku, človek sa tak nemusí obávať, že miniatúrny kábel stratí. CulCharge slúži tiež ako dátový kábel na prenášanie dát medzi počítačom a mobilom.

Zariadenie síce navrhli Slováci, no vyrábajú ho v Číne. Už zrejme tento týždeň by podľa Reviliaka mohol CulCharge získať autorizáciu od Apple, vďaka čomu sa kábel po zastrčení do iPhonu bude správať ako originálne príslušenstvo.

Na pulty predajní by sa mal CulCharge dostať najneskôr začiatkom budúceho roka. „Ide o prvú zásielku, nechceme preto riskovať akékoľvek problémy,“ hovorí Reviliak. Ako prví dostanú CulCharge ľudia, ktorí podporili projekt cez Indiegogo.com.

Niekoľko tisíc miniatúrnych nabíjačiek si už objednal aj slovenský operátor O2, ktorý ich chce ponúkať v siete svojich predajní. Operátori by boli najradšej, keby sa CulCharge dostal na pulty ešte pred Vianocami, no podľa Reviliaka to zatiaľ nechcú sľubovať práve preto, že ide o prvú zásielku.

Cena sa bude pohybovať od 12 do 20 eur podľa typu konektora.