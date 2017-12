Ľudia s depresiou starnú rýchlejšie

Pacientom s depresiou starnú bunky rýchlejšie, ako tým, ktorí touto chorobou nikdy netrpeli.

24. nov 2013 o 15:07 Denisa Ballová

LONDÝN, BRATISLAVA. Depresia postihne počas života takmer každého piateho človeka. Pocity smútku, beznádeje či poruchy spánku sú len niektoré príznaky tejto choroby.

Depresia sa však môže prejaviť aj na ľudskom tele. Vedci zistili, že má vplyv aj na bunky, v ktorých spôsobuje rýchlejšie starnutie.

Staršie bunky

„Psychologická úzkosť ako skúsenosť depresívnych osôb má veľmi negatívny vplyv na opotrebovanie ľudského tela,“ povedala podľa LiveScience Josine Verhoevenová z Univerzitného medicínskeho centra v Holandsku. „Má to za následok urýchlené biologické starnutie.“

Odborníci skúmali viac ako dvetisíc dobrovoľníkov, z ktorých tretina trpela depresiami, ďalšia tretina zažila depresiu v minulosti a posledná depresiami nikdy netrpela. Podľa štúdie v magazíne Molecular Psychiatry odovzdali vzorky krvi, v ktorých následne v laboratóriu analyzovali známky starnutia.

Vedci hľadali zmeny na teloméroch. Tie tvoria koniec ľudských chromozómov a pri delení sa skracujú. Meranie ich dĺžky preto môže naznačiť starnutie buniek.

Laboratórne testy ukázali, že ľudia trpiaci depresiami mali výrazne kratšie teloméry ako tí, ktorí nikdy nezažili depresiu. Podľa biológov tento rozdiel znamená približne štyri až šesť rokov pokročilého starnutia a môže byť spôsobený aj odlišným životným štýlom.

Proces zvrátiť

„Táto štúdia poskytuje presvedčivé dôkazy o tom, že depresia je spojená s niekoľkoročným biologickým starnutím, najmä u ľudí s najvážnejšími a chronickými príznakmi,“ povedala podľa BBC Verhoevenová.

Vedci chcú teraz zistiť, či by mohli tento proces zvrátiť. Kľúčom by mohla byť telomeráza, enzým, ktorý predlžuje teloméry. Problémom je, že jej nadmerná aktivita môže súvisieť so vznikom rakovinových nádorov.

„Zmenou životného štýlu možno zvýšiť aktivitu telomerázy, čím sa predlžujú teloméry,“ povedala Verhoevenová. „Dostatok telesného pohybu, nefajčenie a zdravá výživa môžu mať väčší význam u depresívnych ľudí než u nedepresívnych.“

doi: 10.1038/mp.2013.1510