Šperky už voperovali aj do oka. Naj na internete #60

Dovolenka snov, nočná mora kurčiat aj platina v očiach. Pozrite si výber naj vecí na internete.

23. nov 2013 o 0:00 Ivana Drobná

Mini metal printer

Startupové projekty sa zaoberajú naozaj všeličím. Nás zaujal nápad na 3D tlačiareň na kov. Mini metal printer chce okrem iných cieľov byť aj cenovo dostupný a to v hodnote do tisíc dolárov. Ak by ste sa chceli zapojiť do crowdfoundingu na tento projekt, môžete tak urobiť na Indiegogo.

Manta resort

Čas dovoleniek je pre väčšinu z nás dávno preč. Pozrite si krásny apartmán nachádzajúci sa na východnom pobreží Afriky - ako takú malú pripomienku.

Gaga by Gaultier

Pozrite si ako to vyzerá, keď jednu z najväčších ikon popu spovedá jeden z najvýznamnejších módnych návrhárov. Gaga by Gaultier je dokumentárny film natočený ešte v roku 2011, ale stále je aktuálny.

Matrix pre kurčatá

Niektorých to pobúrilo, iných nadchlo originalitou a ďalší povedali, že by to možno bolo pre tie kurence lepšie. André Ford, anglický študent architektúry, navrhol systém chovu kurčiat v bezvedomí - akýsi „kurací Matrix". Aký je váš názor na chov kurčiat takýmto spôsobom?

Blink blink

Tritisíc dolárov za platinové srdiečko vo vašom oku? Áno, po malých diamantoch v zuboch si môžete ozvláštniť i vaše oči, a to nielen farebnou šošovkou.

Bonus

Pre pekný víkend pridávame skladbu Cirrus od Bonoba. Pozrite si aj nápadito zostrihaný videoklip z retro sekvencií.