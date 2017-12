Vesmírna stanica oslavuje 15 rokov

Kozmické laboratórium stále funguje. A ukazuje, že krajiny môžu vo vesmíre spolupracovať.

21. nov 2013 o 16:44 Tomáš Prokopčák

HOUSTON, BRATISLAVA. Stalo sa to pred pätnástimi rokmi, dňa 20. novembra 1998. Ruskú Zarju, ohromné vesmírne zariadenie, nesie výkonný trojstupňový Proton na obežnú dráhu.

Je to prvý kúsok najväčšieho a najambicióznejšieho medzinárodného vesmírneho projektu ľudstva. Zhruba o dva týždne k ruskému modulu doráža americký raketoplán Endeavour a pripája k Zarji modul Unity. Rodí sa Medzinárodná vesmírna stanica ISS, projekt približne za sto miliárd dolárov.

„Boli sme tej noci v riadiacom stredisku v Houstone, sledovali štart Zarje, podobne ako množstvo ďalších ľudí z programu,“ hovorí podľa Space.com Bill Bastedo, ktorý pracoval na štarte americkej Unity. „Bol som presvedčený, že sa s ňou dokážeme spojiť.“

Prví obyvatelia sa na stanicu vybrali v októbri o dva roky neskôr a odvtedy sú na ISS astronauti a kozmonauti. Vykonávajú rôzne pokusy či sledujú dlhodobý vplyv mikrogravitácie i odlúčenia od rodiny na človeka.

„Ťažko uveriť, že to je už pätnásť rokov,“ dodáva v stanovisku NASA Bob Cabana, ktorý v roku 1998 velil raketoplánu Endeavour. „No ukázalo nám to, že mimo našej planéty už nie sme výskumníci z ktorejkoľvek krajiny. Sme bádatelia z planéty Zem.“

Prostriedky na stanicu sú v súčasnosti vyčlenené do roku 2020, predpokladá sa však, že fungovať by mohla až do roku 2028.