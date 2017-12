Test: Smartfón od Alcatelu ponúkne viac, ako naozaj zaplatíte

Volá sa Idol X, má výkonný hardvér, jemný displej, zvládne dve SIM karty naraz a finančne vás nezruinuje.

4. dec 2013 o 17:25 Matúš Paculík

Alcatel One Touch Idol X (6040D) Páči sa nám: kvalita prevedenia, Full HD displej, dobrá cena Nepáči sa nám: zatiaľ len starší Android, nízky výkon v hrách Cena: 369 eur Hodnotenie: 8,0

Pamätáte sa ešte na prvé mobilné telefóny na našom trhu? Na konci minulého tisícročia medzi najznámejších výrobcov patril aj Francúzsky Alcatel.

S nástupom smartfónov stratil dych, no teraz sa pod čínskym vedením vracia s bohatou ponukou zariadení v rôznych cenových kategóriách.

Za necelé štyri stovky

Neverte reklamným frázam, že len najdrahší smartfón je najlepší a skutočne hodný sedemsto eur. Veľkým firmám kazia imidž menší hráči, ktorých dlho podceňovali. Nie je to ale len ZTE či Huawei, presadiť sa chce aj Alcatel, ktorý si za svoj prémiový smartfón pýta len 370 eur.

Nesnaží sa pritom zákazníka oklamať. Rovnako ako Samsung aj Alcatel používa hlavne plasty, no výsledok je vďaka titánovému rámu pocitovo výrazne lepší a testovaný Idol X na nás pôsobil pevným a odolným dojmom.

Spracovanie je vynikajúce, zbytočne by ste tu hľadali akúkoľvek nedokonalosť či prehýbajúci sa kus plastu.

Príjemne sa drží v ruke a hoci je telefón hrubý len necelých sedem milimetrov, nemá tendenciu vypadávať ani v natriasajúcej sa hromadnej doprave. S váhou 130 gramov je navyše jedným z najľahších päťpalcových zariadení na trhu.

Smartfón si môžete kúpiť v troch farbách. Klasickú bielu a čiernu tu nenájdete, výrobca vsadil na menej tradičné, no o to zaujímavejšie farby - tmavošedú, žltú a červenú. Farebná je ale len zadná časť zariadenia, zvyšok je v klasickej čiernej.

Vynikajúci displej

Smartfón má uhlopriečku päť palcov, jemné Full HD rozlíšenie a technológiu IPS. Po vzore drahšej konkurencie má v sebe integrovanú dotykovú časť, vďaka čomu nezaberá zbytočne veľa miesta. Výrobcovi sa podarilo vytvoriť okolo jeho bočných strán tenký rám, ktorého hrúbka je len 2,4 milimetra.

O displej sa nemusíte príliš starať. Je chránený odolným sklom, no nie je to najrozšírenejšie Gorilla Glass, ale Asahi Dragontrail, ktorý nájdete aj v niektorých smartfónoch Sony Xperia.

Vysoká hustota pixelov je dobrá počas prezerania webových stránok a fotografií. Farby pritom nie sú prehnane intenzívne, snažia sa držať reálnych hodnôt.

Pozeranie z ostrých uhlov nie je problém, rovnako aj používanie na priamom slnku. Idol X má vo výsledku veľmi dobrý displej, ktorý by nerobil hanbu ani podstatne drahšiemu smartfónu.

Štyri jadrá a dve SIM

Parametre 4-jadrový procesor, 1,5 GHz

Grafický čip PowerVR SGX544

2 GB pamäť

16 GB dáta

Wi-Fi, BT 4.0

5" Full HD displej

13,1 MPx foto

140 x 68 x 6,9 mm

Batéria 2000 mAh

Hmotnosť 130 g

Android 4.2.2

Pri čínskych výrobcoch sme si už zvykli, že hardvérové parametre vyzerajú lepšie na papieri ako v skutočnosti. Platí to aj pre testovaný Alcatel, ktorý vás láka štvorjadrovým procesorom, dvoma gigabajtami operačnej pamäte a známym grafickým čipom.

Mediatek MT6589T je síce nový čip vyrobený modernou 28-nm technológiou, no ani vysoká frekvencia 1,5 GHz nestačí na to, aby sa umiestnil na špičke výkonnostných testov. Výsledok je porovnateľný so starým HTC One X, či Galaxy S3 od Samsungu.

Pre ukladanie dát môžete využiť len vstavanú pamäť s kapacitou 16 gigabajtov. Reálne je k dispozícii len niečo cez 12 gigabajtov, pričom rozšíriť sa dá jedine s pomocou cloudových služieb.

Bezdrôtovú komunikáciu využijete cez technológie Wi-Fi a Bluetooth, LTE či NFC tu absentuje.

Zaujímavosťou je prítomnosť dvoch slotov pre micro SIM karty. Nájdete ich po bokoch prístroja, s trochu nešťastne vyriešeným systémom otvárania.

Karty sa do slotov vkladajú ťažšie, pre ich úplné zasunutie si pravdepodobne budete musieť pomôcť s tenkým predmetom.

AnTuTu v4 Score 15145 RAM 1368 CPU FP 1561 3D Graphics 3031 Epic Citadel High Performance 46,8 Ultra High Quality 14,5 3DMark Ice Storm Unlimited 3703 Ice Storm Extreme 1884

Chudobný fotoaparát

Po dokonalej Lumii 1020 a slušnej Xperii Z1 nám už príde fotoaparát každého iného smartfónu nudný. Alcatel to navyše kazí absenciou pokročilých nastavení, keďže tu nájdete len ovládanie blesku a funkciu pre HDR a panorámu.

Fotografie ale nie sú zlé, najmä ak fotíte za denného svetla. Vtedy je na fotografiách dostatok detailov a minimum chýb spôsobených kompresiou. Relatívne dobré výsledky sú aj pri horšom svetle, no na nočné fotenie zabudnite. Fotografiám chýba detail a sú plné šumu.

Rovnaké klady a zápory platia aj pre záznam videa. Kvalita zodpovedá strednej triede a v nastaveniach nájdete jedinú možnosť - prisvietiť si nočnú scénu LED diódou.

Nočné fotenie je podpriemerné (kliknutím zobrazíte originál fotografie)

So starším Androidom

Na svete už je nejaký týždeň Android vo verzii 4.4, no väčšina výrobcov smartfónov sa do aktualizácií svojich modelov nehrnie.

Alcatel nie je výnimkou, a preto je ešte stále vybavený staršou verziou systému. Nie že by to bola neprekonateľná nevýhoda, ako lákadlo pre zákazníka by to však fungovalo dobre.

Alcatel systém upravil, výsledok môžeme prirovnať k najnovšej verzii iOS. Dominujú tu ploché ikony a miniaplikácie, navyše rovnako ako Huawei umiestňuje všetky aplikácie len na hlavnú obrazovku. Ak niektorú z nich nepotrebujete, môžete ju buď odinštalovať alebo jednoducho skryť.

Rýchlosť a reakcie systému sú vynikajúce, nestretli sme sa so žiadnym zaváhaním. Systém spravuje operačnú pamäť rozumne a bez problémov zvláda aj neustále prepínanie medzi náročnými aplikáciami.

Konkurencia je slabá

Alcatel Idol X nás príjemne prekvapil. Nebolo to len dobrou cenou, ale hlavne kvalitným spracovaním, z ktorého by si mohli brať príklad ďalší výrobcovia. Výkon hráča nenadchne, no je adekvátny cene, rovnako ako kvalita fotografií.

Za 370 eur by ste zbytočne hľadali lepšie vybavený smartfón s dvoma slotmi pre SIM karty. Konkurencia je veľmi slabá a v ponuke sú len modely nižšej strednej triedy od Prestigia či HTC.

Ak by sme mali na smartfóne nájsť nejaké chyby, je to staršia verzia Androidu, neprakticky umiestnené tlačidlo blokovania displeja a niekomu môže prekážať aj absencia micro SD slotu pre rozšírenie vstavanej pamäte.

