Samsung vie vypnúť ukradnutý mobil na diaľku, operátori systém nechcú

Samsung ponúkol riešenie proti krádežiam smartfónov, jeho argumenty amerických operátorov nepresvedčili.

20. nov 2013 o 10:55 Milan Gigel

SAN FRANCISCO, BRATISLAVA. Prepadnú vás na ulici a vezmú vám drahý smartfón. Udeje sa to pomerne často. Ročne minú ľudia takmer 30 miliárd dolárov za nové smartfóny, aby nimi nahradili ukradnuté.

V USA chcel Samsung problém krádeží vyriešiť zavedením technológie, ktorá by mobil po nahlásení premenila na tehlu. Zariadenie by nefungovalo v žiadnej mobilnej sieti na svete. Kórejský výrobca telefónov ponúkol toto riešenie mobilným operátorom v USA.

Boja sa hackerov

AT&T, Verizon Wireless, US Cellular, Sprint Corporation a T-Mobile technológiu odmietli. Argumentujú tým, že spotrebitelia by sa mohli stať obeťami útokov hackerov, ktorí by mohli znefunkčniť ich techniku. Žiadajú, aby im Samsung naďalej dodával smartfóny s tradičnou výbavou, bez ochrany proti krádeži.

V krajine beží program budovania centrálneho registra kradnutých mobilov, ktorý je iba čiastočným riešením. Odoprie prístup k službám v prípade, ak IMEI identifikátor niekto nahlásil pri krádeži. To však nebráni jeho zmene preprogramovaním smartfónu, či jeho prevádzke v niektorej zo zahraničných sietí. Do prevádzky by mal vstúpiť tento mesiac. Podobný systém buduje aj susedná Kanada.

Telefóny preprogramujú

S narastajúcou módnosťou technológií sú krádeže a prepadnutia čoraz početnejšie. Smartfón je malý, avšak dostatočne hodnotný na to, aby sa na čiernom trhu rýchlo predal.

Samsung bude musieť preprogramovať smartfóny, ktoré boli určené pre americký trh a operátorom ich dodá bez technológie, ktorá umožňuje ich vypnutie na diaľku. Služba bude dostupná iba samostatne, za poplatok.

Zatiaľ nie sú známe žiadne prípady, že by útočníci hromadne zneužívali systémy určené pre ochranu počítačov, notebookov, tabletov či smartfónov proti krádežiam. Populárne sú obzvlášť v podnikovom prostredí, pretože so sebou nesú aj prvky ochrany duševného vlastníctva.

Informoval o tom server sky.com.