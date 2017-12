Ako dostať študentov do dobrej práce

Woppa vyhľadáva pracovné príležitosti pre študentov spôsobom, ktorý dáva zmysel aj súčasnej mladej generácii.

19. nov 2013 o 17:55 Martina Raábová

BRATISLAVA. Mnohí študenti majú problém nájsť si vhodnú stáž, kde by získali skúsenosti. Neskôr, keď prídu na pracovný pohovor, odchádzajú sklamaní, pretože zamestnávateľ hľadá človeka s praktickými skúsenosťami.

Slovenský start-up Woppa sa študentom pokúša hľadať príležitosti, kde by si vyskúšali skutočnú prácu ešte predtým, než prídu na pracovný trh. Woppa je skratkou z anglického spojenia World of Opportunities, čo znamená svet príležitostí.

Všetky na jednom mieste

„Príležitosti ponúkané firmami a neziskovými organizáciami často ostávajú uverejnené len na ich stránkach a nedostanú sa priamo k študentom,“ hovorí zakladateľka projektu Andrea Kováčová.

Či už ide o odbornú prax, alebo začiatočnícke pracovné pozície, Woppa zhromažďuje príležitosti na jednom mieste a zostavuje ich do prehľadného a ľahko filtrovateľného katalógu, ktorý umožňuje ponuky hľadať podľa mesta, odboru či typu práce. Zameriava sa na firmy aj školy. „Snažíme sa oslovovať školy, aby sa podieľali na dopĺňaní vzdelania svojich študentov práve praktickými skúsenosťami,“ hovorí Kováčová.

Podmienkou je len vek

Od začiatku septembra sa na stránke projektu registrovali desiatky firiem a stovky študentov si hľadajú uplatnenie na trhu.

„Momentálne spúšťame blog, kde zástupcovia firiem môžu prispievať článkami zo zákulisia svojho pracoviska,“ opisuje jednu z možností prezentácie spoločností Kováčová.

Prihlásiť sa nie je zložité, stačí zadať kritériá a zobrazia sa vhodné možnosti. Projekt nie je určený len pre študentov či absolventov, podmienkou pre účastníkov je len vek od 16 do 30 rokov.

Spoločnosti si môžu na stránke vytvoriť svoj profil a na základe požiadaviek si kúpiť konkrétny balíček či členstvo. „V rámci ročného členstva ponúkame neobmedzenú inzerciu,“ hovorí Kováčová. Projekt sa zatiaľ sústreďuje do veľkých miest v Česku a na Slovensku, no v budúcnosti by mal pokryť aj menšie mestá.

Podľa slov zakladateľky sa už teraz dajú niektoré zo zadaných príležitostí vykonávať priamo z domu, ide najmä o prácu študentov informačných technológií či dizajnu.