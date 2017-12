Apple kupuje firmu, ktorá položila základ Kinectu

Investícia môže priniesť technológie, ktoré budú kľúčové pre produkty zajtrajška.

19. nov 2013 o 11:40 Milan Gigel

CUPPERTINO, BRATISLAVA. Apple sa zaujíma o odkúpenie spoločnosti PrimeSense, ktorá je známa technologickým portfóliom súvisiacim so spracovaním obrazu v priestore. Zdroje agentúry Bloomberg hovoria o investícii vo výške 345 miliónov dolárov, ktorá by mohla vyústiť do úspešnej dohody.

Apple v minulom roku získal akvizíciou 15 firiem, ktoré pracovali na inovatívnom vývoji s cieľom zdokonaliť elektronické zariadenia vo všednom živote. Práve inovácie sú pre firmu kľúčové a ako sa ukázalo, práve tie od nej spotrebitelia očakávajú.

Firma PrimeSense položila základ Kinectu, vďaka ktorému je možné hernú konzolu od Microsoftu ovládať pohybom tela. V súčasnosti už Microsoft využíva na spracovanie výstupu zo senzorov vlastný algoritmus.

PrimeSense pracuje so svojim portfóliom ďalej a už dnes má vo vrecku algoritmy, ktoré prinášajú úžitok z priestorového spracovania i do mobilov či tabletov. Používateľ dokáže listovať virtuálnym katalógom bez ťukania na displej, či napríklad zistiť ako by vyzerala nová pohovka z katalógu v jeho obývačke bez toho, aby to musel vyskúšať naživo.

„Nevyjadrujeme sa k žiadnemu z našich partnerov, zákazníkov či potenciálnych zákazníkov, pokiaľ ide o dopyty týkajúce sa nepotvrdených správ a špekulácií“ – reagovala na dopyt médií firma PrimeSense.

Technológie počítajú s doplnkovými senzormi, ktoré by už v krátkej dobe v mobiloch mohli pribudnúť. Aké zámery Apple s novou firmou má a či sa obchod podarí uzavrieť podľa plánov zatiaľ nie je zrejmé.

Isté však je, že ide o investíciu s potenciálom, ktorá môže priniesť v tvrdom konkurenčnom boji výhodu pred rivalmi.

Informovala o tom agentúra Bloomberg.